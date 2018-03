‘Há uma tentativa óbvia de misturar assuntos diferentes’, diz assessoria de Temer sobre doação de empreiteira para PMDB

O presidente Michel Temer esclareceu, por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira, 10, que sua campanha eleitoral em 2014 recebeu cheques da empreiteira Andrade Gutierrez. O peemedebista informou, ainda, que as doações ao seu partido feitas pela empreiteira naquele ano somaram R$ 3 milhões.

Na nota, a assessoria de Temer afirma que há uma ‘tentativa óbvia de misturar assuntos diferentes’ em referência às alegações da defesa de Dilma Rousseff ao Tribunal Superior Eleitoral de que o delator da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, teria ‘afirmado falsamente’ que a doação de R$ 1 milhão da empresa, realizada em março daquele ano ao PT como parte de um suposto acerto de propinas, foi encaminhada pelo diretório à campanha da chapa Dilma-Temer em 14 de julho.

Na versão da defesa de Dilma, com base em comprovantes de doações e até um cheque, em julho daquele ano foi feita uma transferência do diretório do PMDB à campanha eleitoral da chapa. Os recursos do diretório do PMDB também vieram de uma doação da Andrade.

ESTADÃO: A campanha eleitoral de Michel Temer em 2014 recebeu em sua conta cheque da Andrade Gutierrez?



ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MICHEL TEMER: Nenhum cheque da empresa Andrade Gutierrez foi depositado na campanha eleitoral de Michel Temer em 2014.

ESTADÃO: A doação de R$ 1 milhão da Andrade Gutierrez, informada por Otávio Azevedo ao TSE, foi destinada a sua campanha?



ASSESSORIA DE TEMER: No depoimento de Azevedo, há uma menção a R$ 1 milhão ao PT, em março, que é complemente diferente da doação feita ao PMDB, no valor de R$ 3 milhões. Foram desses R$ 3 milhões que houve repasse para a conta do então candidato a vice-presidente, como está registrado no TSE. A contribuição foi voluntária e seguiu a Lei Eleitoral.

ESTADÃO:A defesa da ex-presidente Dilma alega ao TSE que Otávio Azevedo ‘afirmou falsamente’ à Corte que o R$ 1 milhão foi destinado ao diretório nacional do PT. Segundo a defesa da ex-presidente, este valor, na verdade, foi destinado à campanha do vice, via diretório nacional do PMDB. “O que houve foi a transferência de R$ 1 milhão de reais, em 14 de julho de 2014, da conta do diretório nacional do PMDB para a conta Eleição 2014 Michel Temer vice-presidente, tendo Andrade Gutierrez como doador originário”, argumenta a defesa. Como o sr analisa esta versão da defesa da ex-presidente?



ASSESSORIA DE TEMER: Há uma tentativa óbvia de misturar assuntos diferentes. Azevedo faz referência ao R$ 1 milhão para o PT no mês de março. O depósito na conta do PMDB aconteceu no dia 3 de julho de 2014, com valor de R$ 3 milhões. São datas e valores completamente distintos.