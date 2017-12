Goldman e Aníbal denunciam João Dória por ‘compra de votos’ nas prévias do PSDB

Na tarde de sexta-feira, 27, dois caciques do PSDB paulista foram ao Ministério Público Eleitoral para denunciar e depor contra o pré-candidato da sigla à eleição para a Prefeitura de São Paulo, João Dória Jr. O ex-governador de São Paulo Alberto Goldman e o agora senador José Aníbal acusaram o empresário de comprar votos nas prévias tucanas, oferecer comida e até promover churrasco para militantes do partido na capital paulista.

O caso agora está sendo investigado pelo MP que deve ouvir nos próximos dias 10 participantes das prévias tucanas que admitiram ter recebido dinheiro para trabalhar na campanha de Dória.

Goldman afirmou ainda que várias vans transportaram militantes do PSDB no dia da votação e que o empresário chegou até a comprar votos com dinheiro e benefícios para militantes. O tucano entregou ainda três volumes de documentos, com registros fotográficos e matérias de jornais que registraram a confusão e algumas das irregularidades nas prévias.

As acusações, já feitas antes ao próprio diretório municipal da sigla, agora foram formalizadas em um procedimento preparatório eleitoral conduzido pelo Ministério Público para apurar se houve irregularidades nas prévias que escolheram o nome de Dória para disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. O promotor responsável pelo caso, José Carlos Bonilha, decidiu abrir o procedimento após receber três reclamações apontando irregularidades e identificou indícios de que teria ocorrido abuso de poder econômico por parte de João Dória.

O próprio empresário deverá ser ouvido pelo Ministério Público ao final do procedimento e, caso o promotor confirme as irregularidades ele poderá abrir uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral para cassar o registro de João Dória Jr, impedindo assim sua candidatura.

COM A PALAVRA, JOÃO DÓRIA JR:

Procurado pela reportagem, João Dória não quis se manifestar. O coordenador de sua pré-campanha Júlio Semeghini afirmou que as prévias seguiram a legislação eleitoral e o regimento do partido.