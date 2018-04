Gleisi diz que Lula preso é ‘pessoa diferenciada’ e ‘preso político’

A senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, chegou no final da noite deste sábado, 7, no prédio-sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, base e origem da Lava Jato.

Gleisi vai se reunir com o delegado Maurício Valeixo, o chefe da PF no Estado. Acompanha a senadora o deputado Rosinha, presidente estadual do PT.

No prédio da PF está preso Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex do Guarujá. Ele vai ficar em uma ‘sala especial’ na cobertura do edifício.

Gleisi disse ter relatado à PF que eles estão tratando com ‘uma pessoa diferenciada’. “Eles não estão tratando com uma pessoa que está presa que não seja uma referência nacional. o presidente Lula é uma pessoa diferenciada”.

“Nós dissemos que eles precisam estar preparados para esse atendimento. As pessoas querem prestar solidariedade ao Lula, sobretudo vir aqui e ficar em uma vigília até a liberação do presidente. Temos aqui um preso político”, afirmou.