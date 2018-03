Gilmar Mendes determina que STJ julgue habeas de Adriana

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Superior Tribunal de Justiça julgue o habeas corpus apresentado pela defesa de Adriana Ancelmo, que foi presa junto com o marido, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, na Operação Calicute, e se encontra atualmente em prisão domiciliar.

Documento DECISÃO DE GILMAR MENDES PDF

Diante da decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de transferir Adriana da prisão preventiva para a domiciliar, a relatora do habeas corpus no STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerou que o pedido da defesa havia ‘perdido o objeto’ — expressão jurídica utilizada para afirmar que um pedido já não pode ser atendido devido a um fato novo no decorrer do processo.

A defesa de Adriana Ancelmo, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o STJ se teria se equivocado ao negar a análise do mérito do habeas corpus, que afirmava ter sido ilegal o decreto de prisão inicial da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

“Com a devida vênia, houve erro de avaliação na decisão da Corte Superior (STJ)”, disse Gilmar Mendes. “O despacho que defere a prisão domiciliar não contém novos argumentos aptos a fundamentar a prisão processual, ou mesmo a reforçar seus fundamentos. Por razões humanitárias, deferiu-se o recolhimento em domicílio, como forma de cumprimento da prisão preventiva. Ao prosseguir na análise da ação, o Superior Tribunal de Justiça não estaria saltando sobre a competência do Tribunal Regional”, disse.

“Ao julgar o habeas corpus, o STJ não estaria suprimindo instância, e o interesse da defesa na impetração segue vivo”, afirmou Gilmar Mendes.

“Ante o exposto, concedo a ordem para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 383.606 AgR/RJ, e para que prossiga na apreciação de mérito do citado feito como entender de direito”, concluiu Gilmar Mendes.