Gilmar diz que STF faz ‘grande bagunça’ ao alterar regras do foro Para o ministro, o Supremo, na prática, vai reduzir a prerrogativa para todas as instituições, inclusive para os próprios ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), membros do Tribunal de Contas da União (TCU) e até para os próprios comandantes das Forças Armadas