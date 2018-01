Gilmar barra execução de pena de condenado por peculato no ES

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu liminar no Habeas Corpus (HC) 146818, determinando a suspensão da execução da pena imposta ao advogado Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni – chefe de gabinete do ex-governador do Espírito Santo José Ignácio Ferreira 1999/2002-PSDB) – condenado a quatro anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por peculato.

As informações foram divulgadas no site do Supremo.

De acordo com Gilmar, o caso enseja a superação da Súmula 691 do STF, ’em razão de sua excepcionalidade, na medida em que somente a concessão de liminar será capaz de evitar flagrante constrangimento ilegal’.

Para o ministro, a execução da pena mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2) deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, segundo observou Gilmar, está pendente de julgamento agravo em recurso especial apresentado pela defesa de Stefenoni.

“No processo penal, o réu, preso ou não, tem o direito de obter resposta do Estado-juiz e não pode ficar vinculado indefinidamente a um processo criminal. A investigação criminal e o processo penal afetam a intimidade, a vida privada e a própria dignidade do investigado ou do réu. Em outras palavras, em se tratando de processo penal, em que estão em jogo os bens mais preciosos do indivíduo – a liberdade e a dignidade, torna-se ainda mais urgente alcançar solução definitiva do conflito”, argumenta Gilmar.

De acordo com o processo, Stefenoni foi condenado por ter ‘concorrido para que fosse subtraída, em proveito próprio ou alheio, boa parte da quantia advinda de doação ambiental efetuada pela empresa Samarco Mineração S/A durante uma operação de transferência de créditos de ICMS à empresa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (Escelsa)’.

Após a confirmação da condenação pelo TRF-2, o juízo da 1.ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo, acolhendo manifestação do Ministério Público Federal, determinou em abril a execução da pena imposta a Rodrigo Stefenoni e aos demais corréus.