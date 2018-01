Gestora da prisão do massacre de Manaus fez doações para ex-deputado réu por tráfico Informação divulgada pelo site O Antagonista nesta quinta-feira, 5, aponta que Carlos Souza (PSD) foi beneficiário de auxílio em dinheiro do grupo Umanizzari, que administra o Complexo Anísio Jobim, onde 56 presos foram mortos no primeiro dia do ano