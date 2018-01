Geddel vai no avião da PF

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (Governos Lula e Dilma) será transferido de Salvador para Brasília no avião da Polícia Federal. A previsão é que o voo de Geddel aterrisse na capital por volta de 15 horas desta sexta-feira, 8.

O peemedebista foi preso logo cedo em Salvador, no bairro do Chame-Chame, onde cumpria regime domiciliar desde julho por suspeita de obstrução de Justiça – ele estaria pressionando a mulher do doleiro Lúcio Funaro para que ele não fizesse acordo de delação premiada.

Na terça-feira, 5, a PF deflagrou a Operação Tesouro Perdido e localizou um bunker com R$ 51 milhões em dinheiro vivo, fortuna atribuída a Geddel – os peritos criminais federais encontraram impressões digitais do ex-ministro nas cédulas.