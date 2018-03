Geddel ganhou relógio de R$ 85 mil e recebia ‘recursos regularmente’ da Odebrecht, diz Buzzfeed

O site Buzzfeed afirma que o ministro Geddel Vieira Lima, da Secretaria-geral de Governo, ganhou um relógio suíço Patek Philippe, modelo Calatrava, da Odebrecht. O presente, diz a reportagem de Severino Motta, foi dado em seu 50ª aniversário, em 2009, e vale R$ 85 mil. As informações, segundo o site, fazem parte dos anexos do acordo de delação premiada de Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht e um dos delatores no acordo da empreiteira com o Ministério Público Federal. O ministro ainda teria recebido “recursos regularmente” da empreiteira.

À época, diz o site, Geddel ocupava o Ministério da Integração do governo Lula, na cota do PMDB, e foi responsável pela liberação de R$ 35,2 milhões para a Construtora Norberto Odebrecht. Os pagamentos estão relacionados às obras de implantação do projeto de irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba, executado pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras contra a Seca).”Junto com presente, Geddel recebeu também um cartão de felicitações assinado por Emílio Odebrecht, por seu filho, Marcelo, e pelo ex-vice-presidente de Relações Institucionais da empreiteira Cláudio Filho”, afirma a reportagem.

Ainda segundo o Buzzfeed, Geddel mantinha boa relação com a empreiteira e “recebia recursos regularmente”. Tais pagamentos teriam sido feitos em períodos eleitorais, na forma de doações de campanhas, e em períodos não eleitorais. Um dos recebimentos, diz o site, estava atrelado à obra dos Tabuleiros Litorâneos. “Geddel, segundo Filho, ainda faria jus ao apelido de “boca de jacaré”. Segundo ele, apesar da Odebrecht sempre ter dado um volume considerável de recursos ao político, ele sempre achava pouco e pedia mais”, diz a reportagem.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Geddel x Calero

A Justiça Federal na Bahia determinou hoje a suspensão imediata das obras e da comercialização das unidades do empreendimento de alto padrão La Vue Ladeira da Barra, em Salvador, onde o ministro Geddel Vieira de Lima, da Secretaria de Governo, possui apartamento. A decisão acolhe manifestação da Procuradoria da República e impõe pena de multa diária de R$ 10 mil aos responsáveis pelo negócio em caso de descumprimento.

La Vue foi o pivô da queda na semana passada do ministro Marcelo Calero, da Cultura, que alegou ter sido ‘pressionado’ por Geddel para liberar as obras. Geddel diz que fez apenas ‘ponderações’ ao ex-colega da Esplanada. Negou pressões.

O ministro Geddel Vieira Lima classificou como “mentira desavergonhada” o conteúdo, revelado pelo site Buzzfeed, da delação do ex-executivo da Odebrecht Cláudio Melo Filho e afirmou preferir acreditar que seja apenas boato. O ministro confirmou ser amigo de Melo Filho – assim como a torcida do Flamengo -, mas negou ter recebido qualquer valor ou relógio da empreiteira. Segundo Geddel, os valores recebidos por suas campanhas foram todas contabilizados e estão disponíveis na Justiça Eleitoral. O ministro afirmou que irá aguardar para confirmar se realmente Cláudio fez as acusações em acordo de delação com o Ministério Público Federal. “A irresponsabilidade não pode chegar a esse ponto para se safar de condenação”. disse Geddel.