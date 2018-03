Galloro escolhe nomes para a cúpula da Polícia Federal

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, começou a convidar os delegados escolhidos para formar a cúpula da corporação. O delegado deve ser oficialmente nomeado até sexta-feira, 2, para em seguida dar posse à sua diretoria.

Para chefiar a Diretoria de Inteligência Policial (DIP), Galloro chamou Umberto Rodrigues. O atual superintendente da PF no Distrito Federal, Élzio Vicente da Silva, é o escolhido para cuidar do combate ao crime organizado. Outro superintendente, o do Ceará, Delano Bunn, foi chamado para a Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP). A delegada Silvana Helena Borges é o nome de Galloro para ocupar a Diretoria Executiva (Direx).

Única mulher na equipe de convidados, Silvana Borges já atuou como coordenadora-geral de Controle da Segurança Privada da PF. Número 2 na hierarquia da corporação, a delegada cuidará de toda a área administrativa. Antes, Silvana foi coordenadora da Polícia de Imigração da Diretoria Executiva da Polícia Federal e, atualmente, ocupava a Diretoria do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

A responsabilidade pela coordenação de todo o combate ao crime organizado ficará com o delegado Élzio Vicente da Silva. O delegado é autor de um livro sobre operações especiais de Polícia Judiciária e atuou em grandes operações de combate ao crime organizado ligado ao narcotráfico e também em crimes de colarinho-branco. Ele também já integrou a Diretoria de Inteligência Policial (DIP) e foi chefe da Divisão de Operações de Inteligência Policial.

Convidado para comandas a DGP, Delano Bunn é o responsável pelo projeto de reestruturação interna de carreiras que vem sendo debatido internamente na corporação. A projeto prevê a criação de uma carreira de nível médio para realizar tarefas de menor complexidade e, desse modo, liberar mão de obra especializada para a investigação.

Na DIP, Galloro convidou Umberto Rodrigues, ex-superintendente em Goiás e especializado no combate ao tráfico de drogas. O delegado analisou o tráfico de drogas na Região Norte do País, em especial a rota Solimões, em seu mestrado.