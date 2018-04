O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde sábado, 7, recebeu apoio de torcedores neste domingo, 8, que levaram faixas e mensagens aos estádios em que eram disputadas as finais dos campeonatos estaduais. O petista cumpre pena de doze anos e um mês em uma cela especial na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

Foram registradas ao menos três manifestações favoráveis a Lula no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e João Pessoa. No Rio, a mensagem foi levantada em meio à torcida do Botafogo, que derrotou o Vasco da Gama nos pênaltis e conquistou o Campeonato Carioca.

Na capital de Minas Gerais, uma faixa com uma foto do ex-presidente ao lado da frase ‘Free Lula’ foi colocada no setor do Atlético Mineiro, que sofreu revés do rival, Cruzeiro, ao ser derrotado por 2 a 0 e perder o Campeonato Mineiro.

Já em João Pessoa, a mensagem ‘Belo é Lula Livre’ surgiu junto aos torcedores do Botafogo (PB). Belo é o apelido dado ao time, que venceu o Campinense por 2 a 0 e ganhou o bicampeonato do Campeonato Paraibano.