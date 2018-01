Fortuna de R$ 1,2 mi foi encontrada na casa de servidor público de Campinas

A Operação Ouro Verde, deflagrada nesta quinta-feira, 30, encontrou a fortuna de R$ 1,2 milhão na casa de um servidor público de Campinas, a cem quilômetros da capital São Paulo. O funcionário da Prefeitura não revelou aos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) a origem da montanha de dinheiro.

As cédulas estufam uma mala e caixas de papelão e de plástico. Os investigadores ficaram perplexos com a descoberta. É uma das maiores apreensões em dinheiro vivo da história recente do País.

A Ouro Verde também apreendeu veículos de luxo, como uma Ferrari vermelha e uma BMW.

A sede da Prefeitura de Campinas também foi alvo de buscas. A Justiça decretou o bloqueio patrimonial de seis investigados.

Até as 13h30 desta quinta, quatro alvos haviam sido presos.

A operação mira um esquema de desvio de recursos públicos da área da saúde. A investigação aponta que um grupo por trás da Organização Social Vitale, que administra o Hospital Ouro Verde, usa a entidade, que não deveria ter fins lucrativos, para obter indevida vantagem patrimonial.

Segundo a Ouro Verde, a vantagem é obtida pelo desvio sistemático de recursos públicos da área da saúde.

Em nota, o Gaeco informou que há 33 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, distribuídos em sete cidades do Estado de São Paulo.

Em Campinas, além da residência de investigados, a sede da Vitale e o Hospital Ouro Verde são alvo de buscas.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE CAMPINAS

“NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Campinas informa que está colaborando com as investigações do Ministério Público referente à Vitale e que tomará todas as providências ao seu alcance para que o caso seja elucidado o mais rapidamente possível.

A Administração Municipal, nesses últimos cinco anos, vem prezando pela probidade com os recursos públicos e, se ficar constatado o envolvimento de algum agente público com qualquer ilegalidade, ele será exemplarmente punido.

Como a própria Imprensa vem noticiando nas últimas semanas, a Prefeitura já preparava um projeto criando um novo modelo de gestão para a saúde pública municipal de urgência, emergência e hospitalar, que inclui o Hospital Ouro Verde. Trata-se da Rede Municipal Mário Gatti.

Os detalhes deste projeto de lei, que será encaminhado à Câmara Municipal o mais breve possível, serão informados em entrevista coletiva à Imprensa às 16h de hoje (quinta-feira, 30/11), conforme agenda que já havia sido divulgada ontem pela Prefeitura.

Participarão desta entrevista coletiva o prefeito Jonas Donizette, o secretário de Saúde, Carmino Antonio de Souza, e o presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Marcos Pimenta.”