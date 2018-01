Força-tarefa viaja para Suíça em busca de novas provas contra cartel dos trens

Por Fausto Macedo

Parte para Berna, Suíça, no início de dezembro, uma equipe de promotores de Justiça de São Paulo e procuradores da República. Missão: agilizar a obtenção de provas contra o cartel metroferroviário que, entre 1998 e 2008, conquistou contratos bilionários do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô do Distrito Federal, segundo a multinacional alemã Siemens.

A força-tarefa foi constituída pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e pela Procuradoria-Geral da República.

Márcio Fernando Elias Rosa, chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, e Rodrigo Janot, chefe do Ministério Público Federal, reuniram-se nesta quinta feira, 13, para definir a formação da equipe e os detalhes para a viagem à Suíça.

A meta é solicitar, via cooperação internacional, todos os documentos relativos aos personagens do conluio, especialmente agentes públicos que se teriam beneficiado de um esquema de pagamento de propinas.

Em 2014, a Suíça já enviou extratos bancários de João Roberto Zaniboni, ex-diretor da CPTM, em cuja conta em Genebra foram depositados US$ 826 mil – para a Promotoria, dinheiro de propina.

A Suíça também liberou papéis que incriminam o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Robson Marinho, mas no âmbito de outra investigação, sobre contrato da área de energia envolvendo a Alstom – multinacional francesa que também integrou o cartel metroferroviário.

A força-tarefa de promotores de Justiça e procuradores da República vai pedir documentos sobre lobistas das multinacionais do cartel que, por meio de empresas de consultoria, teriam realizado o pagamento de propinas.

Os promotores e procuradores estão convencidos de que o caminho mais rápido para identificar os destinatários da corrupção é o acesso aos dados bancários dessas empresas de consultoria.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, defendeu a “necessidade de uma atuação próxima com as autoridades suíças e com o Ministério Público Federal.”