‘Foi mídia no mundo todo, arrancamos várias cabeças’, diz funk da FDN

A facção criminosa Família do Norte (FDN), que destroçou os rivais do PCC no domingo, 1, em Manaus, criou até um funk para ‘comemorar’ a chacina de 56 detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). O massacre é o maior já ocorrido no sistema prisional do País depois do banho de sangue no Carandiru de São Paulo – 111 mortos em outubro de 1992.

A letra mostra toda a arrogância e o descaso da FDN, que é apontada pela Polícia Federal como a terceira maior facção do crime no Brasil – em estrutura e poder, fica atrás apenas do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

O funk do crime desafia o governo. “Vou passando outra visão para o Estado se ligar. Nossa estrutura aqui é forte, jamais vão nos derrubar.”

A organização criminosa surgiu por volta de 2006 com a aliança de dois líderes do tráfico no Amazonas que cumpriam pena em presídios federais. Gelson Lima Carnaúba, o G, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Pertuba, saíram do sistema prisional federal com destino ao Amazonas “determinados ou orientados”, segundo a PF, a estruturarem a facção criminosa nos moldes do PCC e CV.

O FUNK DA FACÇÃO

Aqui é o crime organizado tá tudo monitorado

fechado aos aliado, represento o nosso estado

decretado o poder a ordem vou te dizer

foi batido o martelo pra torar os PCC

o Comando é um só e tá daquele jeito

representa a FDN junto ao Comando Vermelho

pega a visão é a conexão, tomamos de assalto todo o cadeião

representamos de tal forma e a massa reunida

para quem pagou de doído sente o poder da família

aqueles que conspirou traíram a família

o bagulho foi mais doido, se batendo igual galinha

foi troca de tiro, polícia não peitou

a bala comendo solto e a Rocam recuou

Estava tudo dominado a cadeia em nossas mãos

e os presos tudo decapitado na quadro do cadeião

Vou passando outra visão para o Estado se ligar

Nossa estrutura aqui é forte, jamais vão nos derrubar

Pode anotar, escreve o que estou falando, a força da FDN só estava começando

então não desacredita que é a guerra só começou

È a família do Norte botando o maior terror

Nós aqui é pelo certo e não aguenta safadeza

Foi mídia no mundo todo arrancamos várias cabeças

Um aviso eu vou dar então fica ligado

Somos da FDN e CV lado a lado

Respeito, bota o respeito, aos irmãos que é fechamento

Aqui só os terroristas pesadão nesse momento

Armamento de pistola, de 12 e de granada

Jogamos no seguro e não sobrou mais nada

Papo reto, meu parceiro, pode crê nós está no pique

Dia primeiro de janeiro representamos o crime

Aqui é sem palpite e também poucas palavras

É a Família do Norte em todas as quebradas

Aqui é sem palpite e também poucas palavras

Do Norte, do Amazonas, para todas as quebradas

É nóis