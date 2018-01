Floriano de Azevedo Marques eleito diretor da Sanfran

O professor titular do Departamento de Direito do Estado Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto foi eleito, nesta quinta-feira, 23, em chapa única, diretor da histórica Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O professor titular Celso Fernandes Campilongo, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, foi eleito vice-diretor

A Sanfran, como os alunos e os professores chamam a faculdade por sua localização no Largo São Francisco, coração da metrópole, é um tradicional reduto acadêmico que protagonizou capítulos decisivos do País em seus 190 anos de existência.

Com mandato para quatro anos, Azevedo Marques, aos 49 anos, assume o cargo em fevereiro de 2018, em substituição a José Rogério Cruz e Tucci, que permanece à frente da Faculdade até o próximo ano.

Formado em Direito pela USP, onde também fez doutorado, Azevedo Marques tem especialização em Direito Administrativo.

Nos próximos quatro anos ele terá de administrar uma das mais importantes faculdades do país, criada juntamente com os Cursos Jurídicos no Brasil, em 1827.

Atualmente, são mais de quatro mil alunos, entre graduação, pós-graduação e uma especialização em Direito do Trabalho.

Conforme avaliou quando se candidatou ao cargo, Floriano de Azevedo Marques sabe que terá grandes desafios pela frente.

“Fico honrado com a confiança daqueles que me elegeram para essa nova etapa em minha carreira, que é o de gerir essa tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco”, declarou.

José Rogério Cruz e Tucci deixa como legado ter feito parcerias com outras instituições e a condução dos trabalhos festivos em comemoração aos 190 anos da Sanfran.