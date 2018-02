Fernando Baiano, delator de Eduardo Cunha, deixa a cadeia

O lobista Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, deixou o Complexo Médico-Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, por volta das 13h30 desta quarta-feira, 18. O delator do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, vai passar um ano em regime de prisão domiciliar sob monitoramento de tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde novembro de 2014.

Apontado como operador de propinas do PMDB no esquema de corrupção que se instalou na Petrobrás entre 2004 e 2014, Baiano fez delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro. Por sua revelações, Baiano vai para casa.

Em seus depoimentos, Fernando Baiano revelou encontros na casa de Eduardo Cunha para cobrar propina atrasada. Ele citou Cunha como beneficiário de valores ilícitos do esquema de propinas da Petrobrás.

O lobista e operador de propinas foi preso em dezembro de 2014. O juiz federal Sérgio Moro, que mandou prende-lo, o condenou a 16 anos, um mês e dez dias de reclusão, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, o operador teria intermediado propina de US$ 15 milhões sobre contratos de navios-sonda. Os valores teriam sido repassados à diretoria da Área Internacional da Petrobrás, ocupada na época por Nestor Cerveró – também preso e condenado na Lava Jato.

Em sua delação, Fernando Baiano afirmou à Polícia Federal que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) recebeu ‘repasses’ por meio do também lobista Jorge Luz.

Durante acareação com o ex-diretor de Abastecimento da estatal Paulo Roberto Costa, o operador do PMDB afirmou que os valores destinados a Renan tiveram origem em contratos da Diretoria Internacional da Petrobrás.

Na acareação, Fernando Baiano citou Jader Barbalho (PMDB/PA), o senador do PT, Delcídio Amaral (MS), líder do Governo Dilma Rousseff no Senado, e o ex-ministro de Minas e Energia Silas Rondeau (2005-2007/Governo Lula). “Na questão das sondas Nestor Cerveró lhe disse que teria havido uma reunião com o ministro Silas Rondeau, Renan Calheiros, Jader Barbalho e Delcídio Amaral e que o ministro necessitava que um auxilio fosse dado ao PMDB e que a partir daquela data o PMDB passaria apoiar Nestor Cerveró junto a Diretoria Internacional.”

Renan, Delcídio, Jader e Rondeau negam taxativamente o recebimento de valores ilícitos.