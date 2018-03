‘Feminicídio racista’, diz grupo sobre assassinato de Marielle

O Movimento Nacional Feminismo, Pluralismo e Democracia considera que o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) ‘parece ter sido um feminicidio racista de uma mulher de grande valor e de enorme importância social, lutadora militante dos direitos humanos’.

Marielle e seu motorista Anderson Pedro Gomes foram mortos a tiros na noite de quarta-feira, 14.

Em nota divulgada nesta quinta, 15, militantes de feministas de todos os sexos e gêneros repudiaram ‘com veemência a execução sumária da vereadora’.

“O movimento aguarda imediatas providências das autoridades competentes na investigação e punição dos criminosos que executaram as vítimas”, cobra o Movimento Nacional Feminismo, Pluralismo e Democracia.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA

O Movimento Nacional Feminismo, Pluralismo e Democracia, composto de militantes de feministas de todos os sexos e gêneros, vem a público repudiar com veemência a execução sumária da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista Anderson Pedro Gomes, ressaltando que tal ato abominável parece ter sido um feminicidio racista de uma mulher de grande valor e de enorme importância social, lutadora militante dos direitos humanos, fato que provoca comoção social e revolta. O movimento aguarda imediatas providências das autoridades competentes na investigação e punição dos criminosos que executaram as vítimas.

ROBERTO PARAHYBA DE ARRUDA PINTO, ALESSANDRA CAMARGO, ELLEN MARA FERRAZ RAZAN, LUIZA NAGIB ELUF, BERNADETE KURTZ, SILVIA M. R. DE MIRANDA MOURÃO, ELISE RAMOS CORREIA, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, JULIANA CRUZ, THAIS RIEDEL,DANIELA MURADAS, ADRIANA RAMOS DE ALMEIDA, BEATRIZ DI GIORGI, ANA FLÁVIA PENA VELLOSO, SILVIA BURMEISTER, CLAIR DA FLORA MARTINS, NILTON CORREIA, ELLEN MARA FERRAZ RAZAN, OLIVIA SANTANA.