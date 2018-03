Um exame de dopler transcraniano realizado nesta manhã no Hospital Sírio-Libanês constatou não haver atividade cerebral na ex-primeira-dama Marisa Letícia, internada na UTI desde a semana passada devido a um AVC. Com base neste exame, o ex-presidente Lula e a família autorizaram a eventual doação de órgãos do corpo da mulher, cujo coração continua batendo.

