Facebook é condenado a pagar R$ 1,9 milhão por descumprir decisão da Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou, na sessão desta terça-feira, 12, um recurso do Facebook para reduzir a multa imposta à empresa por descumprimento de uma ordem da Justiça Eleitoral em Minas Gerais, que determinou que a rede social removesse uma propaganda eleitoral durante as eleições de 2012 considerada negativa, com multa diária de R$ 100 mil caso o Facebook descumprisse a decisão.

Como a empresa não atendeu à determinação da Justiça por quase onze dias, o valor da multa se acumulou em mais de R$ 1 milhão. Apesar de envolver uma decisão da Justiça em Minas, como a sede da empresa fica em São Paulo, a execução fiscal do caso é de responsabilidade do TRE-SP.

O Tribunal, então, acatou o parecer do procurador regional eleitoral de São Paulo, André de Carvalho Ramos, e rejeitou o argumento do Facebook de que a pena não tinha motivação e era excessiva. Com isso, o valor atualizado da multa chegou a R$ 1.859.791,20.

Para o procurador, a pena tinha fundamento claro, o comprovado descumprimento da decisão judicial que determinava a retirada da propaganda do ar. Ainda segundo o procurador, o valor da multa era compatível com o poder econômico da empresa.

Para Carvalho Ramos, “as astreintes somente apresentaram esse valor expressivo em virtude do próprio comportamento da empresa de internet, que descumpriu ordem judicial por largo período”.

COM A PALAVRA, A ASSESSORIA DO FACEBOOK:

“O Facebook tem profundo respeito pela legislação e pela Justiça Brasileira, e trabalha sempre para colaborar e atender solicitações legais. A decisão do TRE-SP refere-se a casos eleitorais de 2012, nos quais o Facebook solicitou informações específicas para viabilizar o cumprimento de ordem judicial. A decisão não é final e vamos explorar todos os recursos cabíveis” – Porta-voz do Facebook.