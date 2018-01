Executivo revela pagamentos em dinheiro e investimentos milionários de Geddel e Lúcio

O executivo da construtora Cosbat, Luiz Fernando Machado Costa Filho, revelou, à Polícia Federal, ter recebido valores em dinheiro vivo no apartamento de Marluce Vieira Lima, mãe do ex-ministro Geddel (PMDB-BA) e do deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA). O empresário ainda contou aos investigadores que os peemedebistas investiram milhões em edifícios em Salvador. Um dos prédios é o ‘La Vue’, pivô de escândalo que culminou com a saída de Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) do governo Temer.

As informações constam de relatório apresentado ontem que associa os peemedebistas aos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O empresário foi mencionado pelo assessor Job Ribeiro Brandão, que tem feito tratativas por um acordo de delação premiada. O homem de confiança da família dos peemedebistas alega ter destruído documentos referentes à Cosbat a pedido de Geddel à época em que o ex-ministro estava em regime domiciliar, já alvo de investigações.

Citado por Job, Luiz Fernando Machado compareceu à Polícia Federal e revelou que ‘ia ao apartamento de Dona Marluce para coletar valores em espécie’, mas negou envolvimento com o imóvel ainda foram achados os R$ 51 milhões atribuídos a Geddel e Lúcio.

O ex-assessor afirma que ‘recorda de ter entregue cerca de R$ 1,4 milhões de reais em dinheiro para o Riviera Ipiranga e valor igual para o Costa Espanha, e mais o La Vue que foram entregues quase R$ 2 milhões, além do Mansão Grazia, que foi o mais caro, no que se recorda, no valor de R$ 3 milhões de reais em espécie’.

Segundo Machado, que diz ter negócios com os peemedebistas, Geddel investia no mercado imobiliário por meio da empresa M&A, que tem participação nos empreendimentos Riviera Ipiranga, Solar Morro Ipiranga, Costa Espanha – estes já entregues – La Vue, Mansão Grazia – em execução – e Garibaldi Tower – em formatação.

Machado ainda narra que ‘a empresa Vespasiano, de Lúcio Vieira Lima, investiu entre R$ 1 milhão R$ 1,5 milhão e a empresa M&A Empreendimentos e Participações, por sua vez, investiu cerca de R$ 10 milhões.

Ele ainda revelou que ‘os investimentos das empresas foram recebidos por meio de cheques depositados na conta da Cosbat e também por meio de valores em espécie que também eram depositados na conta da Cosbat’.

O ‘La Vue’ é o prédio que teve papel central na crise entre Geddel Vieira Lima e o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero.

Quando estava à frente da pasta da Cultura, Calero deixou o cargo afirmando ter sido pressionado pelo então ministro da Secretaria Geral de Governo para a liberação, pelo Iphan da Bahia, do prédio onde havia adquirido um apartamento.

Machado conclui afirmando que ‘tanto os valores em cheques quanto os valores em espécie eram retirados no apartamento de Dona Marluce Vieira Lima’.

À mãe e os dois filhos peemedebistas foram atribuídos os crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, pela Polícia Federal, em relatório ao Supremo. Segundo as investigações, valores que abasteceram o apartamento em Salvador aonde foi realizada a maior apreensão da história da PF, no valor de R$ 51 milhões, passaram pelo armário da genitora dos políticos.

LEIA O DEPOIMENTO

