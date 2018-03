Executivo da Odebrecht disse que se reuniu com carregador de malas de doleiro da Lava Jato

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Julia Affonso e Fausto Macedo

O ex-vice-presidente da Braskem e atual diretor institucional da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou em depoimento à Polícia Federal dia 12 de maio que recebeu ’em quatro ou cinco oportunidades’ Rafael Ângulo Lopez, apontado pela força-tarefa da Operação Lava Jato como carregador de malas de dinheiro do doleiro Alberto Youssef.

Alexandrino Alencar foi preso sexta-feira, 19, por ordem do juiz federal Sérgio Moro, na mais nova etapa da Lava Jato, que investiga esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobrás.

Naquele depoimento de 12 de maio, ele contou que se reuniu em pelo menos duas ocasiões em hotéis de São Paulo com o ex-deputado José Janene (PP-PR) – morto em 2010 -, e com o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa.

Segundo o executivo da maior empreiteira do País também participaram dos encontros o doleiro Alberto Youssef e o ex-assessor parlamentar João Cláudio Genú, homem de confiança de Janene no Congresso.

José Janene é apontado como o mentor do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobrás, que deu origem à Operação Lava Jato. Com sua morte, o doleiro Alberto Youssef assumiu o comando do esquema. Alexandrino Alencar disse que ‘conheceu a pessoa de Rafael Ângulo Lopez, o qual se tratava de um assessor/mensageiro do deputado Janene’.

“Que em 2007, o declarante (Alexandrino Alencar) sai da Braskem e passa a integrar os quadros da Odebrecht, ocasião em que passa a ter contatos e fazer tratativas com o ex-deputado Janene, no âmbito político, notadamente tratando de doações de campanha para políticos do PP – Partido Progressista; Que José Janene já estava aposentado em decorrência de grave cardiopatia; que como já não se deslocava com frequência e facilidade, passou a se valer de seu mensageiro Rafael Ângulo Lopez; que Rafael esteve no escritório do declarante, na sede da Odebrecht por cerca de quatro ou cinco oportunidades; Que Rafael sempre aparecia sozinho; que Rafael levava ou buscava documentos relacionados a doações de campanha para o Partido Progressista, PP.”

Segundo ele, ‘os documentos se restringiam a recibos de campanha e pedidos de doações manuscritas por Janene’. Alexandrino Alencar ressaltou que ‘nunca houve pedido de valores que não fossem relativos a doações campanha’. E mais: ‘Nunca foi pedido ao declarante comprovantes de transferências feitas pela Braskem para contas indicadas por Janene ou Youssef no exterior.’

Segundo Alexandrino Alencar, ‘era visível a relação de proximidade de confiança entre José Janene e Paulo Roberto Costa’. Ele afirmou que ’em nenhum momento José Janene demonstrava condicionar seu apoio à indústria plástica a qualquer contra partida da empresa Braskem’.

No depoimento de 12 de maio, o executivo da Odebrecht declarou que se encontrou com Janene, Youssef e o então diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, nos hoteis Tivolli e Hyatt, em São Paulo. Ele disse que ‘não procedem as afirmações feitas por Alberto Youssef de que a Braskem se beneficiou de preço de compra de nafta, praticado no mercado internacional, o qual seria inferior ao praticado no mercado interno’.

COM A PALAVRA, A BRASKEM

Em nota, a Braskem afirmou que todos os pagamentos e contratos com a Petrobrás seguiram os preceitos legais e foram aprovados de acordo com as regras de governança da empresa. A Braskem ressaltou que não recebeu nenhum tipo de favorecimento.

“Todos os pagamentos e contratos da Braskem com a Petrobrás seguiram os preceitos legais e foram aprovados de acordo com as regras de governança da Companhia. É importante ressaltar que, ao contrário de qualquer alegação de favorecimento da Braskem, os preços praticados pela Petrobrás na venda de matérias-primas sempre estiveram atrelados às mais caras referências internacionais de todo o setor, prejudicando a competitividade da indústria petroquímica brasileira.”