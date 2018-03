EXCLUSIVO: Campanha da ‘Musa’ recebeu R$ 500 mil em SC a pedido do atual líder da oposição no Congresso

O casal de petistas Décio de Nery Lima, atual líder da oposição no Congresso, e Ana Paula Lima, deputada estadual em Santa Catarina, também é alvo de pedido de inquérito pelo ministro Edson Fachin, com base na delação da Odebrecht. Por pedido de Nery, a empreiteira teria repassado de forma irregular R$ 500 mil para a campanha de Ana Paula, conhecida como “Musa” na planilha da Odebrecht, à prefeitura de Blumenau (SC), em 2012.

A abertura de inquérito tem como base as delações de Paulo Roberto Welzel, ex-diretor da Foz do Brasil (empresa do conglomerado da Odebrecht que atua na área de saneamento), e Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental.

De acordo com os depoimentos, o repasse funcionaria como “contrapartida a interesses da empresa, notadamente na área de saneamento básico, espaço em que almejava atuar como concessionária”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Foz do Brasil, da Odebrecht, chegou a anunciar um investimento de R$ 219 mi para obras de saneamento em Blumenau, em 2011, como mostra notícia no site da construtora.

Apesar de a deputada Ana Paula Lima não ter foro privilegiado, o ministro Edson Fachin aponta que, no momento inicial da apuração dos fatos, a investigação deve ser feita em conjunto com o deputado federal Décio de Nery Lima.

Nas eleições de 2012, Ana Paula Lima ficou em terceiro lugar no primeiro turno em Blumenau, com 29,04% dos votos.