Médicos fazem novos exames para confirmar morte cerebral de Marisa Letícia

Os médicos do Hospital Sírio Libanês realizam na manhã desta sexta-feira, 3, mais uma série de exames na ex-primeira-dama Marisa Letícia, internada desde a semana passada devido a um AVC e que está sem atividade cerebral desde ontem. A equipe, que fará a coleta das córneas quer esperar passar 24 horas de suspensão da sedação e não as 18 horas previstas para abrirem o protocolo de morte cerebral.

Assim, a primeira bateria de testes foi feita às 12 horas da manhã, e a segunda às 18 horas. Só depois disso sairá o laudo oficial de morte cerebral e o respirador mecânico será retirado, o que a família já autorizou. Com isso a expectativa é de que o velório seja realizado no sábado, 4, em São Bernardo do Campo (SP). A equipe do ex-presidente Lula publicou detalhes dos exames no Facebook.

Nesta quinta-feira, 2, Lula recebeu no Hospital Sírio Libanês visita de solidariedade do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os dois se abraçaram.

O BOLETIM MÉDICO DAS 12H:

Segundo a equipe do hospital, ainda não se pode falar em morte cerebral, pois é necessário a realização de um protocolo de exames que a equipe do médico Roberto Kalil Filho não deve realizar por considerar dispensável neste caso.

Kalil Filho já havia informado na madrugada desta quinta-feira, que o quadro da ex-primeira-dama havia deteriorado na quarta-feira e se tornado “irreversível”.

Na terça-feira, 31, os médicos haviam cortado os sedativos que deixavam a ex-primeira-dama em estado de coma induzido.

Mas, diante da piora do estado de saúde de Marisa, a equipe do hospital Sírio-Libanês decidiu colocá-la ontem novamente em coma induzido.