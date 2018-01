Ex-tesoureiro do PT faz novo depoimento a Moro

O ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira prestou novo depoimento ao juiz federal Sérgio Moro nesta quarta-feira, 19. O petista reagiu a depoimentos dos executivos Léo Pinheiro e Agenor Franklin Martins, ambos da OAS, e do ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque.

Ferreira foi preso na Operação Abismo, 31.º desdobramento da Lava Jato – neste caso, além do ex-tesoureiro, outros treze investigados são réus. O petista é acusado do recebimento de propinas nas obras do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobrás (Cenpes).