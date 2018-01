Ex-primeira-dama inspecionou obras do sítio de Atibaia, diz revista

A ex-primeira-dama Marisa Letícia acompanhou pessoalmente as obras de reconstrução do sítio de Atibaia, sob investigação da força tarefa da Operação Lava Jato. A revelação consta do depoimento de uma testemunha, informa a revista Veja em sua edição deste fim de semana. Segundo a revista, a mulher do ex-presidente Lula cobrava celeridade nas obras do sítio frequentado pelo petista e sua família.

Inicialmente, assumiu a responsabilidade pelos serviços o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula e réu da Lava Jato por suspeita de corrupção e gestão fraudulenta de instituição financeira.

Bumlai confessou ter tomado empréstimo de R$ 12 milhões, em outubro de 2004, junto ao Banco Schahin para “socorrer” o PT. Em troca, o Grupo Schahin fechou contrato sem licitação com a Petrobrás, em 2009, no valor de US$ 1,6 bilhão para operar o navio-sonda Vitória 10.000.

A reportagem destaca que o cronograma das obras no sítio não avançava. Maria Letícia queria o trabalho concluído antes do Natal de 2011. A testemunha contou aos investigadores que Bumlai ficou irritado com a lentidão da reforma.

A empreiteira OAS assumiu, então, as obras na propriedade.

Alvo da Lava Jato, a OAS foi a responsável pela reforma de outro imóvel emblemático, o tríplex no condomínio Solaris, no Guarujá, que seria do ex-presidente.

Os advogados de Lula têm reiterado que ele não é dono nem do tríplex do Guarujá, nem do sítio de Atibaia.

O Instituto Lula não comentou.