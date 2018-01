Ex-presidente de entidade hospitalar de Bauru (SP) e mais 9 são condenados por improbidade

Por Julia Affonso

O ex-presidente da Associação Hospitalar de Bauru (SP), antiga mantenedora do Hospital de Base e da Maternidade Santa Isabel na cidade do interior paulista, e mais nove ex-dirigentes foram condenados pela Justiça Federal por improbidade administrativa. Os dez condenados tiveram os direitos políticos suspensos e terão de pagar o prejuízo causado ao erário, cerca de R$ 4,1 milhões.

Segundo a Justiça, em setembro de 2008, o ex-presidente Joseph Georges Saab fez um empréstimo de R$ 16 milhões junto a Caixa Econômica Federal, em nome da Associação, para pagar uma dívida pessoal de R$ 4,1 milhões, por causa de uma condenação do Tribunal de Contas da União. Ele havia sido condenado por fraudes em licitações de equipamentos hospitalares. A Procuradoria afirma, no processo, que os membros do Conselho Administrativo da Associação foram coniventes com o desvio ao autorizarem a Associação a assumir a responsabilidade pela condenação imposta pelo TCU.

Todos os ex-dirigentes tiveram também os direitos políticos suspensos por 10 anos, foram proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo mesmo período. O ex-presidente foi condenado ainda a pagar uma multa no valor correspondente a duas vezes o valor do dano causado, cerca de R$ 8,2 milhões.

O juiz Diogo Ricardo Goes Oliveira, responsável pela sentença, determinou que todos os bens dos condenados sejam bloqueados para o pagamentos das multas. A Justiça mandou ainda que todos os valores arrecadados sejam aplicados no SUS, em Bauru e propôs que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria MPF promovam um ação de perda de naturalização de Saab, “diante da realização de atividade nociva ao interesse nacional”.

Atualmente, o Hospital de Base e a Maternidade são geridas pela Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar (Famesp).

COM A PALAVRA, A DEFESA.

O advogado Edson Roberto Reis, que representa o ex-presidente da Associação, afirmou que vai recorrer da decisão. “Mesmo o Ministério Público Federal pedindo a absolvição de vários réus, o juiz os condenou. A sentença persegue meu cliente e queremos reformar isto na instância superior”, afirmou.