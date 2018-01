Ex-diretor de Vara de Lavagem vira réu por 26 desvios de dinheiro

A Justiça Federal abriu ação penal contra o ex-diretor da Secretaria da 3.ª Vara Federal Especializada em ações sobre Lavagem de Dinheiro de Campo Grande (MS), Jedeão de Oliveira, acusado de 26 crimes de peculato – número de vezes que teria desviado dinheiro apreendido de réus e que estava sob custódia judicial. A ação foi aberta pelo juiz Dalton Kita Conrado, que recebeu denúncia do Ministério Público Federal.

Jedeão ocupou cargo em comissão na 3.ª Vara por 21 anos, informou o site do jornal Midiamax, de Campo Grande. Em julho de 2016, ele foi exonerado.

Assim que surgiram suspeitas sobre a conduta de Jedeão, o juiz federal Odilon de Oliveira exonerou o diretor – que estava no cargo desde 1995 – e comunicou a Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3), que detém jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A investigação aponta desvios que podem superar R$ 500 mil.

Segundo Midiamax, o advogado José Roberto da Rosa, constituído por Jedeão, disse que o ex-diretor nega qualquer irregularidade. O defensor observou que não era apenas Jedeão que tinha em seu poder as senhas para promover transações com valores apreendidos.