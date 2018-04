Ex-diretor da PF na era Lula diz que ‘gente do PP e do PT’ queria indicar nomes na Corporação Delegado Paulo Lacerda, que comandou a Polícia Federal no primeiro governo do petista, negou ter tomado conhecimento de corrupção na Petrobrás enquanto no cargo e disse que 'um ou outro parlamentar' queria escolher superintendentes regionais, mas ninguém era atendido por decisão conjunta com ministro da Justiça e o presidente