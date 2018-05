‘Eu vejo preconceito’, reage Shalon Charles

Alçado ao cargo mais alto do Porto de Itaguaí em 17 de dezembro de 2015, o superintendente Shalon Charles da Silva Gomes vem sendo questionado ao longo dos últimos meses. Segundo o Sindicato dos Portuários, sua nomeação foi irregular, pois não atende ao requisitos impostos pelo Plano de Cargos Comissionados da Companhia de Docas do Rio de Janeiro. Para Shalon Charles, a questão é outra.

“Eu não vejo problema nenhum a não ser preconceito. Existe um preconceito em ser da casa e não ser da casa”, afirma.

O currículo de Shalon Charles, formado em Direito, aponta que entre 2006 e 2012 ele trabalhou na ACLD Consultoria. A empresa, de acordo com o superintendente, fica no centro do Rio.

Entre 10 de novembro de 2010 e 1º de fevereiro de 2011, Shalon Charles foi assessor parlamentar da deputada Waldeth Brasiel (PR) na Assembleia Legislativa do Rio. Em 30 de outubro de 2013, ele foi nomeado coordenador municipal de Defesa Civil pela Prefeitura de Areal, na época chefiada também por Waldeth Brasiel. No Executivo do município, Shalon Charles foi ainda secretário de governo da prefeita e exonerado do cargo em 3 de setembro de 2014.

O currículo de Shalon Charles é datado de 3 de novembro de 2015. Na parte final, em negrito, o documento informa que ele está ‘atualmente cursando Pós-Graduação em Gestão de Transporte Marítimo e Portos na Universidade Mackenzie no Rio’. A primeira turma do curso de pós-graduação teve início em 19 de fevereiro de 2016.

O curso, segundo o superintendente, está ajudando ‘muito’. “Mas acho que você aprende mais na prática”, diz.

LEIA A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA

ESTADÃO: O que o sr acha do questionamento a sua nomeação?

SUPERINTENDENTE SHALON CHARLES DA SILVA GOMES: O que eu acho? Isso aí é um corporativismo, um monopólio que se cria dentro da empresa. Eu entendo que nós vivemos em um País democrático, nós estamos em um Estado de Direito. Acredito que até para oxigenar a empresa, acho que é muito relevante e eu vejo com muito bons olhos a nomeação, sim, de pessoas que não fazem parte do quadro da empresa. Justamente para se quebrar essa coisa que está enraizada dentro da empresa que só pode ser gerente quem é o substituto do gerente. Aonde fica o técnico portuário nisso? Aonde ficam as outras pessoas? Eu acredito que tem muito mais interesse político, pessoal do que mesmo interesse na empresa propriamente dita. A minha questão de estar hoje na Superintendência de Portos, eu acho muito relevante para o quadro da empresa. Por exemplo, eu cheguei aqui e encontrei uma gestão de oito anos. Não vejo saudável para o desenvolvimento da empresa.

ESTADÃO: O sr cumpre os pré-requisitos do regimento interno da Companhia de Docas?

SHALON CHARLES: Eu acho que os pré-requisitos deveriam servir para o quadro inteiro da empresa e não necessariamente para a Superintendência de Itaguaí.

ESTADÃO: O regulamento é para todos da Companhia de Docas?

SHALON CHARLES: É, mas esse regulamento interno contradiz em muitas questões. A minha nomeação foi questionada e tem parecer do jurídico favorável a minha nomeação.

ESTADÃO: O sr tem a experiência de nove anos?

SHALON CHARLES: A experiência de nove anos de porto, não. Mas o regulamento diz que se você não tem a experiência tem que ser dada.

ESTADÃO: A empresa ACLD fica no Rio?

SHALON CHARLES: Sim, fica no Rio.

ESTADÃO: Tem algum site?

SHALON CHARLES: Se tem site, já não me recordo.

ESTADÃO: O sr era gestor na ACLD?

SHALON CHARLES: Eu sempre fui gestor por onde passei. Na ACLD, não. Mas eu acumulei cargos de secretaria, sempre tive cargo de chefia. Sempre tive cargo de liderança, sempre participei de Congressos. Eu não vejo problema nenhum a não ser preconceito. Existe um preconceito em ser da casa e não ser da casa. Eu entendo também o lado deles.

ESTADÃO: O que o sr fazia na empresa ACLD?

SHALON CHARLES: Parte de despachante, documentalista, como parte aduaneira.

ESTADÃO: O sr prestava consultoria pela ACLD para outras empresas?

SHALON CHARLES: Sim, para outras empresas. Até por sigilo de contrato,… Quando a gente assina um contrato com algumas empresas, acho que em 99%, você assina uma cláusula contratual de não divulgar, não mencionar essas empresas.

ESTADÃO: Quem é o dono da ACLD?

SHALON CHARLES: É uma dona e um outro dono. Vinicius e Shirley.

ESTADÃO: O sr foi indicado ao cargo por quem?

SHALON CHARLES: Eu fui indicado ao cargo, eu acredito que pelo Planalto mesmo.

ESTADÃO: O sr tem alguma relação com o deputado Roberto Sales (PRB-RJ)?

SHALON CHARLES: A minha relação com o deputado Roberto Sales é uma relação como qualquer outro parlamentar. Não só com o deputado Roberto Sales como vários deputados. Da mesma forma que o próprio Sindicato, que é filiado à CUT, tem um excelente relacionamento com o PT.

ESTADÃO: A secretaria de Portos afirmou que quem faz a nomeação é a Companhia de Docas do Rio.

SHALON CHARLES: A nomeação da Companhia de Docas, na verdade, está subordinada à Secretaria de Portos, que por sua vez está subordinada à Casa Civil, ao Ministério do Desenvolvimento. Na verdade, o que tem acontecido é que a gente está vivendo um momento político no qual muitas coisas estão caminhando na direção do que interessa, infelizmente. Eu vejo isso saudável por uma parte, mas eu gostaria ainda mais democrático se não houvesse tanta parcialidade no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, na Imprensa. Isso não sou eu quem estou dizendo, é o que se apresenta, a gente acaba vendo. Mas eu sou uma pessoa extremamente aberta ao diálogo, eu acho que se a gente for entender que para assumir uma Superintendência, o nome é bonito, mas aqui não tem autonomia nenhuma… Isso é uma das coisas que eu acho um absurdo. Você não ter uma autonomia aonde você teoricamente deveria administrar. Aqui eu não tenho dinheiro para trocar uma lâmpada. Toda a receita ela é recolhida e tudo é centralizado no Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa também o Sindicato deveria estar vendo. Por que tudo é centralizado no Rio de Janeiro? Por que o Porto de Itaguaí que arrecada 60% da receita da Companhia Docas não tem condições nem de funcionar? Por que o Sindicato não vê isso?

ESTADÃO: O sr tem visto distribuição de cargos no Porto por parte do governo?

SHALON CHARLES: Não, nenhuma. Tanto que não mexeram em ninguém. Estão todos nomeados. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Eles alegam que 30% têm que ser comissionado e que excedeu os 30%. Quero deixar bem claro que se isso aí está sendo vinculado à cota do PRB, o partido só tem uma nomeação. Tem que procurar com o PMDB porque está excedendo os 30%. Lá na sede tem muito superintendente, tem que saber o que está acontecendo.

ESTADÃO: O sr tem relação com o PRB?

SHALON CHARLES: Não tenho relação. Veja bem, eu fui secretário de governo. Você sabe que o secretário de governo faz a intermediação entre os poderes. Nisso, você acaba conhecendo muita gente.

ESTADÃO: Quais são os problemas que você tem enfrentado no dia a dia?

SHALON CHARLES: Essas são as dificuldades de uma gestão de oito anos de uma pessoa que se intitula ter nove anos de casa. Sucessivamente são gerentes e gira tudo em torno de uma coisa só. Eu acho, no mínimo, saudável ter uma pessoa de fora para poder dar oportunidade a quem não faz parte e nem compactua com esse ciclo que é criado tendenciosamente.

ESTADÃO: Como o sr tem tentado melhorar?

SHALON CHARLES: Como eu tenho tentado? Eu tenho tentado tendo voz. Mas, infelizmente, eu não tenho voz nenhuma. A Superintendência do Porto de Itaguaí e Angra dos Reis apenas diz amém para a ordem que vem da sede. E mais nada.

ESTADÃO: O sr não tem voz para fazer as mudanças que o sr gostaria.

SHALON CHARLES: Nenhuma. Eu não tenho autonomia aqui de colocar uma lâmpada.

ESTADÃO: O sr está gostando do trabalho?

SHALON CHARLES: É um trabalho que eu sempre gostei. Mas a gente se entristece em ver um País tão rico e com tanta parcialidade e sendo explorado por pessoas que se intitulam ser isso ou aquilo e, por isso, que é privatizada a Vale, é privatizada grandes empresas, que têm um potencial enorme de desenvolvimento. Por esse preconceito, que no meu entendimento é um absurdo, não deixam pessoas oxigenarem o quadro da empresa. A política, que eu entendo, é de quanto pior, melhor.

ESTADÃO: O sr é gabaritado para este cargo?

SHALON CHARLES: Não só acredito, como tenho certeza. Inclusive, estou fazendo pós-graduação na matéria.

ESTADÃO: O sr começou a pós-graduação agora?

SHALON CHARLES: Sim, comecei para eu me aprimorar dentro do meu trabalho. Vou te falar uma coisa, eu gostaria muito de poder atuar aqui como gestor, mas eu não tenho essa autonomia. Se eu tivesse, modéstia à parte, eu com 4 meses aqui dentro, eu já fiz mais coisa do que fizeram em 8 anos.

ESTADÃO: Tem ajudado?

SHALON CHARLES: Muito. Ajuda muito. Mas acho que você aprende mais na prática. Se formação fosse alguma coisa,… Você vê médicos, se fizessem uma prova como faz na OAB, 90% não vai passar na prova.

ESTADÃO: O sr se sente isolado do grupo de trabalho?

SHALON CHARLES: Completamente, mas não totalmente. Tem uns 10% que, graças a Deus,… Eu estaria sendo leviano e radical em estar dessa forma afirmando que as pessoas, não… Tem muita gente que quer oxigenar a empresa, que veste a camisa da empresa. Tem muita gente que não compactua com a gestão que vem sendo feita. A empresa está se degradando, as pessoas estão se escondendo, se intitulando serem concursadas. Pessoas estas que antes da Constituição de 1988 nem concurso prestaram, se escondem atrás de títulos de gerências, Superintendências, diretorias, presidências. Volto a dizer, eu entendo que vivo em um Estado Democrático de Direito. Eu queria poder ter voz para poder mostrar, sim, que não necessariamente uma pessoa tem de ser da casa para saber fazer o trabalho e desenvolver. Se isto fosse prova, o porto não estaria em uma estado de calamidade. Tomara que você esteja gravando e não edite. Eu te faço um convite para conhecer as dependências do Porto de Itaguaí. Vamos ver se a gestão de 8 ano se isto aqui é gestão. Se isto aqui é gestão, eu rasgo o que eu tenho. Eu me recuso a ser rotulado de que pelo fato de não ter prestado concurso, de não ter 9 anos de porto, eu estou inapto a ocupar o cargo.

ESTADÃO: Como estão as dependências?

SHALON CHARLES: Estado de calamidade, estado de calamidade.

ESTADÃO: Quais são os problemas?

SHALON CHARLES: São todos, todos imagináveis, todos imagináveis.

ESTADÃO: Tem algum exemplo?

SHALON CHARLES: É tudo. Não tem pavimentação, não tem capina, não tem nada. Não tem fiscalização. É falha, horrível. A minha gestão, que não tem nem quatro meses, eu já enviei mais de 10 comunicados solicitando às autoridades que tomem providência. Isso aqui é uma vergonha.

ESTADÃO: O que o sr solicitou?

SHALON CHARLES: Tudo. Vigilância aquaviária, terrestre. Tudo o que você imagina. Sabe o que eles alegam? Tenho todos os ofícios. (Eles alegam) que não têm equipamento, não têm lancha para ir para o mar, que não pode fiscalizar. A pavimentação sabe como está? Toda quebrada. A hora que passar um carro, que virar um contêiner e matar cinco, aí sai no jornal. Aí vão vir aqui. O lixo, eu dependo da Prefeitura de Itaguaí para fazer a coleta.

ESTADÃO: Como o sr tem visto a crise política do País?

SHALON CHARLES: Tenho visto isso como um oportunismo. Acho que isto é um golpe, sim.

ESTADÃO: O sr é contra o impeachment?

SHALON CHARLES: Eu sou. Eu sou contra o impeachment. A não ser que coloque um extraterrestre lá.

ESTADÃO: Ele daria um jeito?

SHALON CHARLES: (risos) Eu não sei. Talvez por pensar diferente do ser humano, daria. O vice-presidente já está negociando ministério. O PSDB… A questão é que o governo deu uma autonomia, que as instituições que são as fiscalizadoras, nunca tiveram.

ESTADÃO: O sr continua pastor ou se afastou?

SHALON CHARLES: Não, eu não sou pastor, nunca fui pastor, não sou filiado a nenhum partido.

ESTADÃO: O sr faz parte da União da Democracia Cristã?

SHALON CHARLES: Desconheço.

ESTADÃO: No site deles, há uma foto do sr como 4º vice-presidente.

SHALON CHARLES: Ah, sim, na época me colocaram com 4º vice-presidente em um partido que nem homologado está.

ESTADÃO: Como era o trabalho na União Democrática Cristã?

SHALON CHARLES: Eu nunca tive nenhum trabalho na União Democrática Cristã. Esse partido, ele foi um partido que tinha como finalidade buscar dar uma renovada na política. Na época, eu estava, não me lembro como o que, me pediram para colocar meu nome como vice-presidente da Executiva nacional. Mas o partido, não foi colhida as assinaturas. Ele não foi homologado, nem pode lançar candidato. Eu nunca participei de nenhuma reunião do partido, nunca apoiei ninguém e nem sei se o partido pode apoiar. Não tem legenda.