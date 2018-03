‘Eu sequer tenho opção de cumprir ou não cumprir’, afirma Moro sobre ordem de prisão para Lula

Questionado no programa Roda Viva, da TV Cultura, sobre se está ‘tudo pronto’ para a prisão do ex-presidente Lula e se o petista terá direito a uma cela especial caso o Supremo Tribunal Federal negue o pedido de habeas corpus preventivo, o juiz Sérgio Moro declarou. “No caso concreto, a decisão não cabe a mim, cabe ao Tribunal Regional Federal (TRF-4, o Tribunal da Lava Jato).”

Em janeiro, por unanimidade, o TRF-4 condenou Lula a 12 anos e um mês de prisão no processo do triplex do Guarujá e mandou prender o ex-presidente, desde que esgotados os recursos de sua competência. Mas, na última quinta-feira, 22, o Supremo deu liminar e salvo-conduto para Lula, o que o livra da prisão da Lava Jato, pelo menos até o próximo dia 4, quando o mérito do pedido de habeas corpus do petista será julgado.

“Vou seguir a decisão do tribunal (TRF-4)”, avisou Moro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre onde Lula vai ficar preso, o juiz disse. “A forma como vai ser feita é um passo um pouco adiante. Se vai chegar esse momento aí sim vamos fazer as reflexões necessárias para que a ordem seja bem cumprida e evitar qualquer espécie de risco para o ex-presidente.”