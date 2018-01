A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente José Sarney e os senadores Romero Jucá (RR) e Renan Calheiros (AL), caciques do PMDB, não tentaram barrar a Operação Lava Jato. Em relatório ao Supremo Tribunal Federal sobre os áudios entregues pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, que gravou conversas com Sarney, Jucá e Renan, a PF sustenta que não há como comprovar o cometimento de crimes por parte do ex-presidente e dos senadores.

Nos diálogos, Jucá fala em ‘mudar o governo’ para ‘estancar a sangria’; Sarney evoca um grande acordo envolvendo ‘o Supremo’ e os ‘jornais’ e Renan chama atenção para a necessidade de ‘regulamentar a delação premiada’.

