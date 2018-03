Escolhido de Temer para STF diz que ‘vai agir com absoluta independência’

O advogado Alexandre de Moraes, arguido pelo senador Lindberg Farias sobre sua conduta no Supremo Tribunal Federal, se for aprovado para o cargo, afirmou que vai atuar ‘com absoluta imparcialidade e liberdade no momento da votação’.

Indicado pelo presidente Michel Temer (PMDB) e filiado ao PSDB até ser escolhido para a cadeira que foi do ministro Teori Zavascki – morto em acidente aéreo em 19 de janeiro -, Moraes disse, ainda, que ‘não será o revisor da Lava Jato’ na Corte máxima, se aprovado.

“O revisor de todos os casos da Lava Jato é o ministro Celso de Mello. O relator é o ministro Edson Fachin. Em sendo aprovado nem chegarei a votar nesses casos porque vou para outra Turma.”