Escola de Direito do IDP alcança maior índice de aprovação no Exame da OAB em Brasília

Pela primeira vez, a Universidade de Brasília (UnB) não foi a instituição que mais habilitou novos advogados para o exercício da profissão no Distrito Federal. O primeiro lugar ficou com a Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, que teve 65% de seus alunos aprovados no XX Exame de Ordem. A UnB registrou índice de 60% de aprovação.

O IDP destacou que a informação é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – a entidade divulgou o índice de aprovação por faculdade de Direito no XX Exame de Ordem.

Foram 115,3 mil inscritos, para 25,2 mil aprovados, um índice geral de aprovação de 22%.

O IDP também apresentou um dos maiores crescimentos no número de aprovados em todo o país – na edição anterior da prova, 48% dos inscritos se tornaram advogados. Um crescimento de 27% de uma prova para a outra.