Empresário procurado na Carne Fraca se entrega à PF em Foz do Iguaçu Nilson Umberto Sachelli Ribeiro, do Frigobeto, teve prisão decretada pelo juiz federal Marcos Josegrei, da 14ª Vara Federal, em Curitiba; magistrado mandou incluir na Interpol mandado de captura do pai do empresário