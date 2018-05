Empresa que construiu ciclovia que ruiu é da família do secretário de Turismo do Rio

Atualizada às 18h54

A empreiteira Concremat, responsável pela construção da ciclovia Tim Maia, que desabou nesta quinta-feira, 21, no Rio, pertence à família do secretário de Turismo da cidade do Rio, Antônio Pedro Viegas Figueira de Mello. Ao menos duas pessoas morreram no desabamento de um trecho da ciclovia, inaugurada em janeiro deste ano.

A Concremat foi fundada por Mauro Ribeiro Viegas, avô de Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello. Hoje, a empresa tem como diretor-presidente Mauro Viegas Filho.

A obra da ciclovia, da gestão Eduardo Paes (PMDB-RJ), custou R$ 45 milhões e começou em setembro de 2014. Em seu site, a Concremat afirma que o consórcio Contemat Geotecnia/Concrejato foi contratado pela Fundação Geo-Rio, braço da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura, para executar a contenção de encosta e a estabilização da área para a implantação da ciclovia.

Em informativo de outubro de 2015, a Concremat divulgou uma matéria em seu site sobre a ciclovia Tim Maia. Na reportagem, o gerente técnico Jorge Schneider explicou que ‘cerca de metade da extensão total da ciclovia foi concebida com uma estrutura independente, projetada ao lado e à jusante da Avenida Niemeyer’.

Segundo a Concremat, ao longo do percurso, ‘foram executadas contenções com cortinas atirantadas, contra-fortes atirantados e muretas de contenção chumbadas’. “Para a proteção dos taludes resultantes de escavações para a construção das fundações, foram também aplicadas as técnicas de solo grampeado e rip-rap”, informou a empreiteira.

“Tivemos o desafio de realizar uma obra em área urbana, com a construção em toda a sua extensão junto a uma avenida com largura reduzida e intenso fluxo diário de veículos, além de estar inserida em uma área com forte presença habitacional, onde os estreitos passeios são para grande parte dos moradores a única forma de acesso às suas residências”, contou o coordenador da obra, Saulo Rahal.

A reportagem do informativo da empreiteira informou ainda que ‘com a impossibilidade de interdição da via durante o dia para as concretagens, além de dificuldades de escoramento por conta da altura e das irregularidades da encosta, a solução encontrada foi de pré-moldagem tanto da meso como da superestrutura, adotando-se para esta lajes PI protendidas com vãos de 6 e 12 metros, onde a associação de elementos retos e curvos permitiu com que a ciclovia acompanhasse todo o trajeto da Niemeyer’.

O pedaço arrancado pela água tem mais de 50 metros. A ciclovia é suspensa e junto ao mar. Está interditada, assim como a Niemeyer. Técnicos da Prefeitura ainda vão avaliar se há risco de outros desabamentos na ciclovia.

A estrutura foi levada pela ressaca do mar de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Eduardo Marinho Albuquerque, de 53 anos, e um homem de 45 anos, cuja identidade não foi divulgada, foram as duas vítimas. Outras três pessoas teriam ficado feridas. O corpo de Albuquerque foi identificado por um cunhado no local, que não quis dar entrevista. Os dois corpos foram localizados no mar de São Conrado por bombeiros e ainda estão na areia.

A Secretaria de Turismo da Prefeitura do Rio não retornou ao contato da reportagem.

COM A PALAVRA, ANTONIO PEDRO VIEGAS FIGUEIRA DE MELLO

Tendo em vista que alguns órgãos de imprensa tentaram relacionar meu nome com o da empresa Concremat, venho esclarecer que durante toda a minha vida jamais trabalhei ou tive qualquer participação nos negócios da Concremat, empresa fundada por meu avô há mais de 60 anos.

Tentar ligar meu nome aos negócios da empresa simplesmente em função do parentesco é infundado e leviano.

Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello

COM A PALAVRA, A CONCREMAT

“O Consórcio Contemat-Concrejato informa que uma equipe técnica da empresa já se encontra no local, trabalhando em coordenação com a Secretaria Municipal de Obras. As prioridades neste momento são garantir o atendimento às vítimas e seus familiares e avaliar as causas do acidente.”

A reportagem questionou a Concremat se o secretário teve alguma influência na contratação da empresa da família.

“O Consórcio participou de processo de licitação que foi acompanhado por todos os órgãos de fiscalização competentes”, respondeu a empreiteira.

COM A PALAVRA, A FUNDAÇÃO GEO-RIO

A Fundação Geo-Rio informa que uma perícia independente será contratada para emitir parecer e iniciar as obras necessárias na Ciclovia da Niemeyer. Hoje (21) foi feita uma primeira inspeção técnica no trecho de 26 metros da estrutura da ciclovia que desabou nesta manhã. Por causa das condições do mar, uma nova análise será realizada tão logo o nível da água permita. Toda extensão de 3,9 km da ciclovia foi vistoriada e a estrutura está preservada, sem risco iminente. O reparo será executado pelo consórcio responsável, sem ônus adicionais aos cofres públicos, já que a obra ainda encontra-se em garantia. A estrutura da ciclovia naquele trecho é composta por elementos pré-moldados concebidos para uma sobrecarga total prevista em norma de 22,5 toneladas para o referido trecho. Os três pilares estão apoiados em fundações fixadas à rocha e estão com a estrutura íntegra. Por medida de segurança, a Avenida Niemeyer segue interditada ao tráfego, já que as ondas ainda atingem a pista. Amanhã o Corpo de Bombeiros continua a busca por vítimas.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DO RIO

O prefeito Eduardo Paes lamenta profundamente o acidente na Ciclovia da Niemeyer e se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os cariocas neste momento. O prefeito estava em deslocamento para a Grécia – onde participaria, em Atenas, da cerimônia de passagem da tocha olímpica – e já está voltando para o Brasil. Paes atenderá a imprensa amanhã, assim que chegar ao Brasil, o que não tem horário previsto.

– É imperdoável o que aconteceu, já determinei a apuração imediata dos fatos e estou voltando para o Brasil para acompanhar de perto – disse o prefeito, que saiu ontem à noite do Rio.

A Prefeitura do Rio esclarece que a prioridade neste momento é garantir a segurança da população e o atendimento às vítimas e aos seus familiares. Técnicos do município estão desde cedo no local, trabalhando com coordenação da Secretaria Municipal de Obras. O resultado da vistoria realizada pela Fundação Geo-Rio para apurar as causas do acidente será divulgado assim que concluído. Os reparos serão executados pela empresa responsável pela construção, sem ônus adicionais ao município, já que a ciclovia ainda está na garantia de obra. A Avenida Niemeyer permanece interditada ao tráfego e o Corpo de Bombeiros continua as buscas no local.