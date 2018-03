Empresa de ônibus é condenada por mudar itinerário sem avisar idosas

Por Julia Affonso

A viação Útil foi condenada pela Justiça de Minas Gerais a pagar R$ 35 mil por danos morais a cinco passageiras que compraram bilhetes para embarcar em uma cidade, mas o ônibus não passou no local para buscá-las. A decisão é da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que condenou a empresa a pagar ainda uma indenização por danos materiais de R$ 1.300.

No processo, as passageiras afirmaram que compraram bilhetes da linha Macaé, cidade da região litorânea do Rio, para Belo Horizonte. O ônibus, segundo elas, passava por Cabo Frio, no Rio, e por Juiz de Fora, em Minas. Segundo elas, no dia da viagem, em 1º de abril de 2011, o ônibus não fez a parada em Cabo Frio, onde elas aguardavam para embarcar. Na Justiça, pediram ressarcimento por danos morais e materiais, referentes aos valores gastos com os bilhetes comprados e o transporte que tiveram de usar para chegar ao destino.

A empresa alegou que houve “no mínimo culpa concorrente”, pois, as passageiras omitiram a informação de que pretendiam embarcar em Cabo Frio quando compraram os bilhetes. De acordo com a Útil, por esse motivo, elas não foram avisadas previamente do transbordo que a viação teria providenciado para o embarque dos passageiros que estavam em Cabo Frio.

Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar a cada passageira R$ 4 mil pelos danos morais e a ressarci-las em R$ 1.300. Mas a Útil recorreu. As mulheres também recorreram, pedindo o aumento do valor da indenização.

O desembargador-relator, Veiga de Oliveira, apontou que um empregado da empresa confirmou que o ônibus da linha Macaé-BH de fato passava, à época dos fatos, pela cidade onde as mulheres embarcariam. O magistrado observou ainda que não havia nos autos nenhuma comprovação de que a Útil comunicou às passageiras sobre a mudança de itinerário ou que providenciou o transporte delas para o destino pretendido.

“De acordo com o que foi narrado e devidamente comprovado nos autos não resta dúvida de que houve lesão ao direito de personalidade das apeladas [passageiras], que se viram impedidas de embarcar na cidade de Cabo Frio/RJ, o que gerou-lhes angústia, dor e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento”, afirmou o desembargador.

O relator destacou ainda a idade avançada das apeladas, “o que torna o fato ainda mais reprovável”.

COM A PALAVRA, A ÚTIL.

A empresa está recorrendo por entender que houve falha na comunicação por parte das passageiras que não solicitaram junto ao bilheteiro, no momento da aquisição da compra dos bilhetes, o pedido para o embarque no local desejado.