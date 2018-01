Empresa de ex-segurança de Lula era contratada de Dirceu

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, e Fausto Macedo

A Caso Tecnologia em Segurança, de Freud Godoy – o ex-segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – era a empresa contratada para cuidar dos serviços de segurança da JD Assessoria e Consultoria e do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu.

“Prestamos serviços, emitimos notas fiscais, já entreguei todos os documentos para a Polícia Federal”, declarou Godoy.

Os pagamentos para a Caso foram identificados na quebra do sigilo fiscal da JD, pela Receita Federal. Foram 14 repasses, segundo as notas entregues por Godoy, que totalizaram R$ 96 mil – descontado impostos. Os pagamentos foram feitos entre 2010 e 2012.

Nesta segunda-feira, 31, os documentos entregues pela Caso à Polícia Federal foram anexados no inquérito que tem como alvo o ex-ministro e sua empresa de consultoria. Para a Lava Jato, a JD ocultou dinheiro de propina desviado da Petrobrás e de outros contratos do governo.

Freud informou ontem que o período do contrato com a JD Assessoria foi de 2011 a 2012. “Serviços mensais de segurança na sede da JD e na residência dele (José Dirceu), serviços de telefonia também. Respondemos tudo para a Polícia Federal, apresentei as notas fiscais emitidas. Fizemos prestação de serviços normal.”

Mensalão. O nome do ex-segurança de Lula foi citado também no escândalo do mensalão. Em depoimento, Marcos Valério – o delator do mensalão – afirmou ter feito um repasse de aproximadamente R$ 100 mil para a empresa de Godoy.

COM A PALAVRA, FREUD GODOY

