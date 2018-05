Empreiteiro pede ‘perdão’ à sociedade e a seu pai

Por cerca de quatro minutos, durante interrogatório a que foi submetido na Operação Lava Jato, nesta quarta-feira, 13, o empresário Salim Schahin fez um desabafo ao juiz federal Sérgio Moro e pediu perdão a seu pai e à sociedade pelo ‘delito’ que confessa ter cometido. Schahin é um dos delatores do esquema de corrupção e propina instalado na Petrobrás entre 2004 e 2014.

“Pedir perdão ao senhor meu pai e pedir à sociedade brasileira e ficar com a consciência tranquila como empresário”, disse o delator. “Gostaria muito muito mesmo desse perdão à sociedade brasileira, que a sociedade brasileira reflita sobre o Brasil dos nossos netos, do nosso futuro e que a gente tenha uma sociedade muito maior.”

VEJA O DEPOIMENTO DE SCHAHIN:

O DESABAFO DE SCHAHIN A PARTIR DOS 13 MINUTOS

Salim Schahin é ligado ao Banco Schahin, que em outubro de 2004 fez um empréstimo fraudulento de R$ 12 milhões ao pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O empréstimo não foi pago. Segundo os investigadores, como contrapartida ao ‘socorro’ prestado ao partido do governo, a Schahin foi contratada, em 2009, para operar o navio-sonda Vitoria 10.000. Segundo Bumlai, os R$ 12 milhões foram destinados ao PT.

No fim do depoimento, o juiz federal Sérgio Moro abriu a palavra a Salim Schahin. O empresário disse que gostaria de fazer um ‘pequeno desabafo’.

[veja_tambem]

“Eu fui criado por um pai que chegou sozinho ao Brasil aos 16 anos de idade e que teve uma vida extraordinária e em quem eu tenho uma admiração profunda. Esse meu pai me deu valores enormes toda a minha vida e toda a minha infância. Neste momento, eu quero pedir perdão a ele que já está no céu, se Deus quiser. Porque eu me sinto hoje muito constrangido com a situação que eu estou passando, muito constrangido. Os valores que ele me ensinou, de buscar sempre honrar à família, honrar o nome”, afirmou.

Em seu desabafo, Schahin falou de sua vida como empresário há 50 anos. Disse que sua carreira empresarial estava ‘terminando agora com essa Operação Lava Jato’.

“(Meu pai) tinha dado o nome dele na empresa dele e eu dei o nome da nossa família na nossa empresa. Nós temos 50 anos de vida, da nossa empresa. Eu, hoje, me sinto extremamente amargurado com o que está acontecendo, muito amargurado. Primeiramente, eu quero pedir perdão ao meu pai por estar fazendo com que a família sofra o que está sofrendo hoje. O nosso nome está sendo enxovalhado pela imprensa. Isso me constrange de uma maneira extraordinária”, declarou.

“Em segundo lugar, quero pedir perdão à sociedade brasileira pelo delito que eu cometi. Sinceramente, eu me sinto amargurado pelo delito que eu cometi. Isto também me alivia, este exame de consciência e esta colaboração que eu fiz com os procuradores me alivia um pouco. Infelizmente, o Brasil é um País extremamente complexo.”