Empreiteira desiste de perícia em obra sob suspeita de cartel no metrô de SP

Em recuperação judicial e com três ex-dirigente de sua cúpula condenados na Lava Jato, a empreiteira Mendes Junior pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo para suspender uma perícia de R$ 370 mil solicitada pela própria empresa para tentar provar que não houve irregularidade na licitação das obras da Linha 5- Lilás do Metrô.

A perícia foi solicitada em uma ação civil na qual a empreiteira, junto com outras 13 empresas, é acusada de fraudar a licitação de 2008 da Linha 5 e causar um prejuízo de R$ 326 milhões aos cofres públicos. A ação corre desde 2011 na Justiça paulista e, em fevereiro de 2016, a juíza do caso, acatando o pedido da Mendes Júnior, deu cinco dias para as empresas pagarem o perito nomeado pelo tribunal para avaliar a licitação. A empresa solicitou a perícia para questionar o relatório do Ministério Público que apontou prejuízo de R$ 326 milhões na obra.

Diante da difícil situação financeira e alegando que a divisão do pagamento do perito não estava clara e deveria ser proporcional ao trecho da obra que cada empresa venceu, a Mendes Júnior recorreu ao TJ que, em 30 de março, acatou liminarmente o pedido para suspender a perícia.

Fraude. A ação civil foi movida pelo Ministério Público de São Paulo em 2011 após uma reportagem do jornalista Ricardo Feltrin, da Folha de S. Paulo, divulgar o resultado da licitação de dois lotes seis meses antes de os envelopes serem abertos, em 2010. A licitação, que previa a criação das estações e expansão de 11,5 km da linha, da estação Largo Treze até a Chácara Klabin, tinha um custo inicial previsto de R$ 4 bilhões e estava dividida em oito lotes.

Contudo, diante da divulgação antecipada do resultado, a Promotoria do Patrimônio Público do MP paulista pediu na ação civil o cancelamento da licitação e o afastamento do então presidente do Metrô, Sérgio Avelleda, além do pagamento de multa de R$ 12 bilhões dividido entre os réus acusados de fraude à licitação.

Avelleda acabou sendo afastado do cargo, a licitação não foi suspensa, mas tampouco as obras foram concluídas. Com prazo inicial para terminar em 2014, como revelou o Estado em novembro de 2015 a obra já havia ficado mais de R$ 1 bilhão mais cara devido a uma série de aditivos contratuais entre o governo Geraldo Alckmin (PSDB) e os consórcios responsáveis por tocar o empreendimento . Na ocasião o Metrô apontou problemas não previstos no solo, imprevistos e até investigações.

É neste cenário que, quase seis anos após o resultado da licitação, já conhecido antecipadamente por um jornalista, ser divulgado, os trens contratados para operar na linha já ficaram prontos, mas a linha não.

“Estou absolutamente convicto da formação de cartel e da fraude na execução do contrato, e cada vez mais está provado que está atrasado, mais uma prova de que foi mal feito”, afirma o promotor Marcelo Milani, um dos autores da ação, para quem a situação “é o ouro olímpico da incompetência”.

Em entrevista ao Estado no ano passado, quando foi revelado o aumento do preço das obras e o fato de os trens já estarem prontos, o diretor de Engenharia e Obras do Metrô, Paulo Sérgio Meca, afirmou que os trens “não estão parados”. Segundo ele, as composições do Capão Redondo fazem avaliações do sistema CBTC em movimento. São usados trilhos com a tecnologia que ficam posicionados no pátio de manobras. “Já vínhamos testando os que foram entregues. Quando chegam, os carros são posicionados e eu posso iniciar os testes.” Na Linha 5-Lilás, condutores operam os trens no sistema manual durante a madrugada.

Meca afirmou não haver problemas quanto ao vencimento do prazo de garantia porque existe um período de “mortalidade infantil” em trens novos. O Metrô afirma que é nesta fase que a companhia identifica os problemas para acionar a garantia de fábrica de dois anos. Ainda em nota, a empresa diz que trens são equipamentos que não possuem “data de validade”.

Além disso, na ocasião, o Metrô atribuiu o atraso das obras da Linha 5 à uma das empresas responsáveis pelo empreendimento. Ouvido durante as investigações, o então presidente da companhia, Sergio Avelleda, afirmou que a suspeita de fraude à licitação se tratava apenas de especulação, que não existia prova de “consenso nos bastidores” e de “política artificial de preços” para dividir a licitação entre os concorrentes.

A reportagem tentou contato desde quinta-feira, 7, com a Mendes Júnior, mas a empresa está sem assessoria de imprensa no momento. Também foi encaminhado um e-mail para o setor jurídico da empresa, mas a reportagem ainda não teve retorno. O advogado da empreiteira não quis comentar o caso e pedir para procurar a empresa.

A reportagem também tentou entrar em contato com o advogado de Sérgio Avelleda, mas ele estava em uma conferência e não foi localizado nesta sexta-feira, 8.