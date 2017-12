Em voo, Paulinho da Força ouve ‘Paulinho da Farsa’, ‘golpista’

O deputado Paulinho da Força (SD-SP) foi hostilizado por passageiros de um voo na noite de domingo, 19. Em vídeo que circula nas redes sociais, um passageiro, em pé, chama o parlamentar de ‘Paulinho da Farsa’ e ‘golpista’. Em seguida, outros passageiros gritam em coro: ‘Golpista, golpista’.

Paulinho da Força votou a favor da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em abril. Em sua rede social, nesta terça-feira, 21, o deputado afirmou que agradeceu ‘a todos os que se solidarizaram comigo contra a hostilização que sofri por parte de uma tropa petista no último domingo’.

“Continuarei meu trabalho por um país mais justo, com emprego e desenvolvimento para toda a população”, afirmou.

Nas imagens, o passageiro diz ‘não queremos corrupto ao nosso lado’. “Eu, como cidadão, fico indignado em viajar ao lado de uma pessoa que quer retirar direito dos trabalhadores.”

O vídeo mostra ainda que uma comissária abordando o passageiro, numa tentativa de acalmar a situação. “Senhor, por gentileza.”

A ÍNTEGRA DA MANIFESTAÇÃO DE PAULINHO DA FORÇA

“Durante mais de um ano, combati aqui na Câmara o governo da presidente Dilma, um governo corrupto, o governo da maior corrupção da história do Brasil, governo que paralisou o Brasil, que levou o País à maior crise econômica da história, milhares de pessoas desempregadas e empresas fechando. Por isso, fui um dos principais deputados que defenderam a cassação da presidente Dilma e por isso tenho sido hostilizado por pessoas, como vocês viram recentemente dentro de um avião. Pessoas que provavelmente perderam a sua mamata, suas benesses que tinham no governo federal. Por isso, quero agradecer a cada um de vocês que se solidarizaram comigo pelo Brasil a fora. Obrigado pelo apoio que tenho recebido à luta que tenho travado aqui em defesa de um Brasil melhor, um Brasil que possa definitivamente acabar com a corrupção.”