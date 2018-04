Em vídeo, Moro agradece apoio à Lava Jato

O juiz Sérgio Moro gravou um vídeo para agradecer o apoio da população ao seu trabalho na condução da Lava Jato. A operação completou três anos na sexta-feira, 17.

A mensagem foi postada neste domingo, 19, na página Eu MORO Com Ele, criada no Facebook pela mulher do magistrado, Rosângela Moro. O vídeo também comemora o primeiro aniversário da página na rede social.

Segundo Moro, as manifestações de apoio da população, recebidas por meio da página na rede social, ajudaram “em um momento muito tenso”, de “travessia”.

O vídeo, conforme informou a página no Facebook, foi gravado “direto de Maringá”, cidade natal de Moro.

Em três anos de operação, os crimes já denunciados na primeira instância envolvem o pagamento de propina de cerca de R$ 6,4 bilhões, segundo a força-tarefa da Lava Jato.

Além disso, laudos elaborados por peritos da Polícia Federal indicam que o prejuízo à Petrobrás pode chegar a R$ 42 bilhões, levando em conta o lucro que as empreiteiras que formavam cartel obtiveram a partir do pagamento de propina a agentes públicos e políticos para garantir os contratos com a estatal.