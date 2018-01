Em vídeo, Fernando Reis, da Odebrecht, contou da propina a Bendine ‘Cobra’ Executivo da Odebrecht fez delação premiada e relatou encontros com André Gustavo, apontado como operador do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás, preso nesta quinta-feira, 27, na 42.ª fase da Operação Lava Jato