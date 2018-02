Em prisão domiciliar, Marcelo Odebrecht quis ver presidente e diretora de compliance do Grupo

Em prisão domiciliar há um mês e meio, com relações estremecidas com a família e proibido de atuar nos negócios da Odebrecht até 2025 por ordem do acordo de delação premiada selado pela Justiça, Marcelo Bahia Odebrecht pediu o direito de receber visitas do atual presidente do grupo, Luciano Nitrini Guidolin, e da chefe do recém-criado departamento de Conformidade, Olga de Mello Pontes – a área que passou a cuidar do compliance da empresa, arrasada com a crise provocada pelo escândalo de corrupção na Petrobrás.

A tentativa acabou frustrada, após o Ministério Público Federal ver possibilidade de “ingerência de Marcelo Odebrecht na gestão do grupo” e quebra da “Cláusula 4.ª, v” de seu acordo de colaboração premiada da Operação Lava Jato, fechado com a Procuradoria-Geral da República (PGR). O item determina “o afastamento de cargos e funções de direção em empresas do Grupo Odebrecht que negociem ou contratem com o Poder Público pelo período em que estiver cumprindo pena privativa de liberdade”: até 2025.

“A realização de visitas de tais executivos a Marcelo Odebrecht vai de encontro à cláusula acima mencionada. Se o colaborador deve ser afastado de tais cargos e funções de direção, não se mostra adequado que, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime fechado diferenciado, possa manter contato com os atuais diretores do grupo empresarial”, sustentam os procuradores da força-tarefa da Lava Jato, em requerimento entregue no dia 15 de janeiro à Justiça.

Documento MPF: PEDIDO DE VETO PDF

Os nomes de Luciano Guidolin e Olga Pontes, dois principais executivos do Grupo Odebrecht, estavam na lista de 15 pessoas que Marcelo Odebrecht tem o direito de indicar à Justiça Federal para receber nos dois anos e meio que vai cumprir prisão domiciliar – a segunda etapa da pena de 10 anos de reclusão sentenciada pelo juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba.

Odebrecht foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, em 2016, e a 10 anos de prisão, em 2017, por Moro, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A delação limitou sua pena ao máximo de 30 anos de prisão, dos quais tem cumpre um terço. Ao empresário é atribuída a responsabilidade pela criação do Setor de Operações Estruturadas, o “departamento de propinas” que movimentou mais de US$ 3,3 bilhões, em dez anos.

A indicação de até 15 nomes a serem autorizados para vê-lo consta na Cláusula 4.ª, b.iii do acordo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele estipula que o delator pode receber visitas de parentes de até 4.º grau, como primos e tios-avós, profissionais de saúde, para tratamento médico autorizado pelo juiz, advogados constituídos e “pessoas estabelecidas em uma lista de 15 nomes previamente fornecida ao Ministério Público e ao Juízo de execução”.

Lista. A defesa de Odebrecht entregou a lista com dez nomes à 12.ª Vara Federal de Curitiba – responsável pela execução da pena dos processos da Lava Jato – no dia 19 de dezembro, quando deixou a cadeia e viajou para São Paulo, para iniciar a prisão domiciliar – depois de passar dois anos e meio em regime fechado.

A lista incluia ainda oito ex-diretores do grupo, também delatores da Odebrecht: Alexandrino Salles Ramos de Alencar, Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Carlos José Fadigas de Souza Filho, Ernesto Sá Vieira Baiardi, Euzenando Prazeres de Azevedo, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Luiz Antônio Mameri e Márcio Faria da Silva.

Todos ex-subordinados de Marcelo e pessoas de sua confiança durante os anos em que comandou o Grupo, de 2008 a 2015, até ser preso pela Polícia Federal, em 19 de junho, alvo da 19.ª fase da Lava Jato. Márcio Faria, que era ex-presidente da Odebrecht Engenharia Industrial – unidade responsável pela montagem das refinarias da Petrobrás -, ficou parte do tempo na mesma cela.

Terceira geração dos Odebrecht, Marcelo foi preparado pelo avô, Norberto (fundador do grupo, que faleceu em julho de 2014), e pelo pai, Emílio, para seguir o império familiar que, em 2015, atingiu sob seu comando faturamento inédito de mais de R$ 100 bilhões e presença em quase 30 países. Mas a prisão do herdeiro naquele ano mudaria a vida da família e de todo conglomerado, que no quinto ano da Lava Jato tenta se livrar da imagem da empresa líder do cartel que fatiava obras na Petrobrás e que chegou a ter um “departamento de propinas” em seu organograma.

O atual comando do grupo trabalha para convencer o mercado de que sua postura mudou e a criação da estrutura gerida por Olga Pontes faz parte dos gastos milionários para implementar um programa de conduta e ética, que afaste qualquer sombra do passado ligado ao escândalo da Lava Jato. Desde o final de 2017, a saída de Marcelo da prisão gerava preocupação na família e na empresa. Um dos temores era que ele tentasse constranger ou exercer algum tipo de comando sobre antigos aliados.

Às vésperas da saída do filho da prisão, Emílio Odebrecht comunicou oficialmente sua saída antecipada do comando do conselho de administração e a decisão de que os Odebrecht não mais ocuparão a presidência do grupo.

Contra. Mais do que um problema de ordem empresarial para o Grupo e doméstico para os Odebrecht, o movimento de Marcelo de incluir dos altos executivos do grupo tornou-se um impasse legal no processo de execução de pena, que passou a ser arbitrado pela juíza substituta da 12.ª Vara Federal de Curitiba, Carolina Moura Lebbos.

O Ministério Público Federal, em Curitiba, foi contra e apresentou pedido à Justiça para que seja proibida as visitas do atual presidente do Grupo Odebrecht e da diretora de compliance, por desrespeitar cláusula do acordo de delação.

“Em sendo a Odebrecht S.A. a holding do grupo, é evidente que questões acerca de negociações e contratações das demais empresas são de conhecimento tanto de seu presidente, quanto de sua diretora de compliance“, argumentam os procuradores, que são parte da delação negociada na Justiça – e podem pedir a quebra dos termos tratados.

“Some-se a isso o fato de que, caso permitidas, as visitas possibilitarão a ingerência de Marcelo Odebrecht na gestão do grupo empresarial como um todo, contrariando, então, os termos da Cláusula 4ª, v, de seu acordo.”

Problema. Depois da manifestação do MPF contra as visitas, a defesa de Marcelo Odebrecht apresentou nova lista sem os nomes de Guidolin e Olga Pontes. O Estado apurou que os dois executivos desconheciam terem sido listados como pessoas a serem autorizados a visitarem o empresário.

Por meio de nota, a defesa do empresário informou que a lista a ser autorizada atualmente tem oito nomes. São os delatores inicialmente indicados na primeira lista.

“Embora o tema de sua lista de visitantes esteja sob sigilo, a defesa de Marcelo Odebrecht esclarece que não há óbice no acordo de colaboração a indicação de qualquer pessoa, valendo ressaltar que da sua lista de visitantes constam apenas 8 nomes, todos eles ex-executivos do Grupo.”

Em relação a esses oito ex-executivos, o MPF não pediu à Justiça que ele seja impedido de vê-los, pois não “há veto a tais encontros”. Mas requereu à juíza que determine que os envolvidos não tratem de temas que constam na mega delação da Odebrecht – a maior fechada pela Lava Jato.

“A cláusula em comento não veda que os colaboradores mantenham contato, mas sim que tratem dos fatos objeto de seus acordos de colaboração premiada”, destacam os procuradores.

Nos acordos dos delatores, está expresso que eles devem “comunicar imediatamente o MPF caso seja contatado por qualquer coautor ou partícipe dos esquemas criminosos de que fez parte ou tem conhecimento” para tratar “quaisquer fatos objeto” do acordo.

“Requer-se sejam eles intimados para que restem, juntamente com Marcelo Odebrecht, advertidos de referida vedação e se comprometam a não tratar do objeto de seus acordos, devendo comunicar esse Juízo e o Parquet federal na hipótese de referido tema ser trazido à tona.”

A decisão final será da juíza Carolina Lebbos.

A LISTA DE QUEM MARCELO ODEBRECHT QUER VER EM PRISÃO DOMICILIAR(*)

Alexandrino Salles Ramos de Alencar – ex-diretor de relações institucionais da Construtora Norberto Odebrecht

Benedicto Barbosa da Silva Júnior – ex-presidente da Construtora Norberto Odebrecht

Carlos José Fadigas de Souza Filho, ex-presidente da Braskem

Ernesto Sá Vieira Baiardi, ex-presidente da construtora para África

Euzenando Prazeres de Azevedo, ex-presidente da construtora para Estados Unidos

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, ex-presidente Odebrecht Ambiental

Luiz Antônio Mameri, ex-presidente da construtora para América Latina

Márcio Faria da Silva, ex-presidente da Odebrecht Engenharia Industria

(*) Todos ex-executivos e delatores da Odebrecht