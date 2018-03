Em email, dono da Odebrecht relata conversa com Lula

Em janeiro de 2009, o empresário Marcelo Bahia Odebrecht – preso desde 19 de junho pela Operação Lava Jato – relata em e-mail para executivos do grupo conversa com o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele intercedesse junto ao presidente da Bolívia, Evo Morales. O interesse aparente do empreiteiro eram negócios do grupo no setor petroquímico boliviano.

“Acabei tendo oportunidade de conversar com Lula e Chaves enquanto estavam na sobremesa. (Andre, Gov. Do MS estava ao lado).”, escreve Odebrecht em mensagem de 15 de janeiro de 2009. Naquele dia, Lula e o presidente da Bolívia, Evo Morales, participaram de inauguração de trecho de uma ligação rodoviária entre o Oceano Atlântico, no Brasil, e o Oceano Pacífico, no Chile, passando por terras bolivianas. O empreiteiro cita “Chaves”, possível referência a Hugo Chávez, então presidente venezuelano, morto em 2013, com quem o ex-presidente Lula estaria no dia seguinte, 16.

Chamada de Corredor Bioceânico, a obra que reuniu Lula, o presidente boliviano Evo Morales e o dono da Odebrecht, tem a empreiteira como uma das contratadas. No discurso feito pelo ex-presidente do Brasil, que está arquivado nos registros do Planalto, o petista cita em suas homenagens de abertura a presença de Marcelo Odebrecht.

Outros interesses. O assunto de interesse de Odebrecht relatado na conversa de com seus executivos é outro. O empreiteiro fala do projeto de um Pólo Gás Químico, que unirá unidades do setor petroquímico em terras bolivianas e brasileiras. A empreiteira é acionista majoritária, junto com a Petrobrás, da Braskem – maior petroquímica da América Latina -, que tem apostado nessa parceria internacional.

“Lula insistiu com Evo a questão do Polo Petroq. Evo chamou o Ministro de Hidrocarburos e foi combinado uma apresentação por parte da Braskem”, continua o empresário, acusado de corrupção nas obras da Petrobrás.

O projeto do polo unindo Bolívia e Brasil já havia sido citado em outro e-mail, um ano antes, conforme divulgado pelo Estado. Na ocasião, Odebrecht conversa com executivos do grupo sobre a tentativa de buscar em Lula apoio para os negócios da empresa em terras bolivianas – tratando ainda da Argentina e do Peru.

Além do ex-presidente Lula e do governador de Mato Grosso do Sul, Odebrecht menciona em seu relato o “Prof Marco Aurélio” – que para a Polícia Federal pode ser referência ao assessor especial da Presidência Marco Aurélio Garcia. Pelo conteúdo, o empreiteiro sugere que Garcia e Puccinelli poderiam dar ajuda no negócio.

“Na minha opinião este projeto não é (ou era) ‘top of the mind’ de Evo e equipe”, explica. “O governador Andre e o Prof Marco Aurelio pediu para serem acionados para empurrar/ajudar.”

Amigo. A PF investiga a atuação de políticos em defesa dos interesses da Odebrecht. A empreiteira é acusada de ser uma das líderes do cartel que fatiava obras na Petrobrás, mediante o pagamento de propinas – que variavam de 1% a 3% dos contratos da estatal – para agentes públicos e políticos. PT, PMDB e PP eram os três principais partidos envolvidos no esquema. As novas apurações da Lava Jato miram nos tentáculos da empreiteira em negócios foram do Brasil.

Acusado de pagar propina a executivos da Petrobrás, partidos e políticos, o conjunto de e-mails de executivos da Odebrecht indica para a PF que o empreiteiro mantinha relação direta e próxima com o ex-presidente Lula – durante seus mandatos (2003-2006 e 2007-2010) e no período pós-Presidência.

No e-mail, Odebrecht cita siglas, que para investigadores da força-tarefa da Lava Jato são as iniciais de nomes dos executivos do grupo, a maior parte deles copiados no e-mail, como Bernando Gradin, “BG”, Henrique Valladares, “HV”, Luiz Mameri, “LM”.

No mesmo trecho, o empreiteiro cita suposta conversa do então governador de Mato Grosso do Sul com a presidente Dilma Rousseff – na época, chefe da Casa Civil. “Alex ficou de fazer a ponta com o Governador Andre (que quer estar com a Dilma logo para falar deste projeto) e Gustavo Assad ficou de fazer a ponte com o Ministro com que já se alinhou na hora.”

Pedido presidencial. Odebrecht relata ainda no e-mail um pedido feito por Lula em nome do presidente da Bolívia. “Lula depois me pediu para olhar um projeto de açúcar e alcool de interesse de Evo no norte de Santa Cruz”, acrescenta no relato da conversa com o ex-presidente.

Puccinelli teria disponibilizado um avião para cumprimento da agenda acertada. “JCG: Gustavo Assad (executivo da Odebrecht) ficou de fazer a ponte com o Ministro (que também foi convocado por Evo na hora para a conversa) e marcar uma visita as nossas plantas no MS e dai evoluir”, explica o empresário. “O gov Andre disponibilizou o avião para pega-los e leva-los.” A sigla “JCG”, para a PF, é a sigla de João Carlos Grubisich, ex-presidente da Braskem copiado no e-mail.

Tanto Grubisich como Alexandrino Alencar, também copiado na mensagem de 15 de janeiro de 2009, foram citados pelos dois primeiros delatores da Lava Jato, Paulo Roberto Costa – ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás que foi do Conselho de Administração da Braskem – e Alberto Youssef. Eles falam no pagamento de propina pela petroquímica no esquema alvo da força-tarefa.

Em um trecho do e-mail, a PF acredita que Odebrecht dirige-se ao executivo Luiz Mameri e se diz impressionado. “LM: impressionante a relação local criada por seu pessoal. Não podemos perde-la. Importante acompanhar/apoiar JCG e BG nos temas acima.”

Marco Aurélio Garcia não foi localizado para comentar o caso.

COM A PALAVRA, O EX-PRESIDENTE LULA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis comentar o caso. Por meio de nota, via assessoria de imprensa, disse: “O Instituto Lula não comenta vazamentos ilegais que servem apenas para fomentar noticiário sensacionalista”.

COM A PALAVRA, A ODEBRECHT

“A Odebrecht reafirma que mantém relações institucionais transparentes com chefes de Estado brasileiros, de forma condizente com a importância do cargo em benefício de interesses nacionais e das empresas brasileiras, prática que também é exercida por presidentes e ex-presidentes de outras nações, como Estados Unidos, França, Espanha e Alemanha, quando promovem empresas dos seus respectivos países na busca por uma maior participação no comércio global.

A Odebrecht repudia que se repita o expediente de vazamento de mensagens descontextualizadas e destaca que as mensagens citadas expressam fatos absolutamente normais. Tenta-se promover uma leitura maliciosa de mensagens em que Marcelo Odebrecht se mantinha informado sobre investimentos do acionista (o que era parte de suas atribuições) em projetos que envolvem mais de uma empresa do Grupo, dando a entender, de forma absolutamente equivocada, que ele teria alguma ingerência sobre a autonomia da direção de cada uma das empresas”.

COM A PALAVRA, ANDRÉ PUCCINELLI

ESTADÃO: Quais os negócios de interesse do Grupo Odebrecht, em especial da Braskem, que foram tratados pelo ex-governador Puccinelli?

ANDRÉ PUCCINELLI: Não tratei, nesse evento, de qualquer assunto de interesse da Odebrecht. Convidado, acompanhei o presidente Lula nas solenidades que tinham relação com a Rota Bioceânica.

ESTADÃO: Ele fala que o governador André Puccinelli e o professor Marco Aurélio pediram para serem ajudados para “empurrar/ajudar”. A que se referia esse trecho?

ANDRÉ PUCCINELLI: A informação não procede. Não pedi para ser acionado para ajudar qualquer projeto da Odebrecht.

ESTADÃO: Tratavam do Polo Gás Químico?

ANDRÉ PUCCINELLI: Não tratei de nenhum assunto referente a projetos da Odebrecht.

ESTADÃO: Que projeto seria tratado com Dilma?

ANDRÉ PUCCINELLI: A informação não procede, pois não tratei desse assunto.

ESTADÃO: No último trecho cita que governador André disponibilizou avião. Para qual visita, referente a que projeto? Que avião foi viabilizado?

ANDRÉ PUCCINELLI: Essa informação também não procede, já que o assunto não foi tratado por mim.

COM A PALAVRA, A BRASKEM

Nota de esclarecimento

A Braskem sempre manifestou de forma pública seu interesse de crescer nas Américas e ao longo do tempo avaliou e segue avaliando diversas oportunidades de investimento na região. A construção de um complexo petroquímico integrado no México, no qual foi feito um investimento de US$ 5,2 bilhões, é um dos resultados concretos desse esforço. Especificamente em relação ao complexo petroquímico na Bolívia, comentado no e-mail, até o momento ele não foi construído.

No ano de 2009, o Sr. Marcelo Odebrecht era o presidente do Conselho de Administração da Braskem. Os Srs. Bernardo Gradin, Roberto Prisco Ramos e José Grubisich também faziam parte da administração da Braskem, seja como diretores ou como conselheiros.

Por fim, projetos de investimento relevante, ainda que realizados pela iniciativa privada, são tratados frequentemente entre os presidentes dos países em suas relações bilaterais. Essa não é uma característica exclusiva do Brasil.