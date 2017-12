Em e-mail, doleiro da Lava Jato indicou conta do PP à Queiroz Galvão

Menos de dois meses antes das eleições de 2010, na noite de 17 de agosto daquele ano, o executivo Othon Zanoide de Moraes Filho, da Queiroz Galvão, recebeu um e-mail do doleiro Alberto Youssef, um dos delatores da Operação Lava Jato e então homem forte do esquema de propinas instalado na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás. A mensagem era direta e indicava a conta do Diretório Nacional do PP a Othon Zanoide.

O PP foi o primeiro partido a se apoderar de uma diretoria estratégica da estatal petrolífera. Sob comando do ex-deputado José Janene (morto em 2010), o partido tomou conta da área e até impôs a nomeação do engenheiro Paulo Roberto Costa para ocupar a chefia da Abastecimento. Depois, o PT e o PMDB assumiram o controle de outras diretorias, Serviços e Internacional, respectivamente, segundo a investigação.

O e-mail de Youssef para o executivo foi recuperado pela Polícia Federal. Para os investigadores, a mensagem sugere que o doleiro intermediou ‘doações’ da Queiroz Galvão ao PP. Neste contato, ele anota ‘500.000,00’, que para os investigadores indica um pedido de R$ 500 mil para a legenda.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Boa tarde segue conta diretorio nacional=20. partido progressista, banco do Brasil ag-0452-9 c/c-41607-x cnpj-008871 69/0001- 05, 500.000.00”, anota Youssef no e-mail.

Documento A INVESTIGAÇÃO DA PF PDF

A mensagem faz parte do Relatório de Polícia Judiciária número 61, de março de 2016, que analisou a quebra do sigilo telemático de Alberto Youssef e foi juntado aos autos na sexta-feira, 10. O e-mail usado pelo doleiro tinha a inicial ‘paulogoia58’.

Em 2010, a Construtora Queiroz Galvão doou R$ 4.162.500,00 a candidatos daquele pleito. A empreiteira distribuiu R$ 1,6 milhão a sete deputados: Roberto Teixeira (R$ 250 mil), Nelson Meurer (R$ 500 mil, em duas parcelas de R$ 250 mil), Luiz Fernando Faria (R$ 100 mil), Aline Corrêa (R$ 350 mil, em duas parcelas de R$ 100 mil e R$ 250 mil), José Otávio Germano (R$ 200 mil), Roberto Britto (R$ 100 mil) e Pedro Henry Neto (R$ 100 mil).

[veja_tambem]

No relatório, a PF separou outros três e-mails. Naquele mesmo 17 de agosto de 2010, Alberto Youssef enviou outra mensagem a Othon Zanoide, desta vez às 21h54. Nesta, o doleiro se referia ao deputado Pedro Henry Neto.

“banco ita=Fal, ag-4456, e/e 12312-6, cnpj-12206203/0001-18=20, pedrohenri neto, 100.000.00”, aponta a mensagem.

Em 30 agosto de 2010, às 15h57, Alberto Youssef manda outra mensagem a Othon. “Bom dia dr. otto preciso dos dados das empresas para presta=E7ao de conta ho= jeu1timo dia por favor estou aguardando abra=E7os”, indica o e-mail.

Em resposta, o executivo da Queiroz Galvão encaminha a Alberto Youssef, a quem chama de ‘Primo’, os dados das empresas para emissão dos recibos, ‘informando que todos os recibos seriam em nome da Construtora Queiroz Galvão S.A, com exceção do Nacional que seria em nome da Vital Engenharia Ambientel S.A.’.

“PRIMO, Todos os recibos com exce=E7=E3o do Nacional ser=E3o=20, CONSTRUTORA QUEIROZ GALV=C30 S.A, END. AV . RIO BRANCO 156 30 ANDAR, CNPJ. 33.412.792 – 0001- 60, O Nacional sera para . VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL $ .A END. AV RIO BRANCO 156 CJ 1101 CNPJ . 02 . 536 . 066 0001 – 26 Favor encaminhar os mesmos a minha pessoa. Obrigado, Othon Zanoide de Moraes Filho=20”, determina.

COM A PALAVRA, A QUEIROZ GALVÃO

“A Queiroz Galvão não comenta investigações em andamento.”

COM A PALAVRA, O PP

“A atual direção do Partido Progressista desconhece a intermediação de captação de recursos eleitorais por parte de qualquer pessoa, seja quem for.”