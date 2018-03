Em breve, no cinema, ‘PF – A lei é para todos’

Protagonistas do filme “Polícia Federal – A lei é para todos”, que inicia as filmagens em 16 de novembro, os atores Flávia Alessandra, que vai interpretar a delegada federal Erika Marena, e Rainer Cadete, o ‘Deltan Dallagnol’, procurador da força-tarefa da Operação Lava Jato, estiveram em Curitiba nesta sexta-feira, 4, para conhecer os personagens reais da grande investigação.

O ator Leonardo Franco também acompanhou a visita à base da Lava Jato. A previsão de estreia é maio de 2017.

O filme, da produtora carioca New Group & Raconto e associados, custará R$12 milhões e será um thriller policial político inspirado em fatos reais.

O experiente produtor Tomislav Blazic assinou em 2015 um acordo de cooperação com a Polícia Federal, que presta consultoria aos produtores e vai apoiar integralmente as filmagens, sem interferir no conteúdo. O filme será dirigido por Marcelo Antunez.

As filmagens ocorrerão em agosto e setembro, em Brasília, Curitiba, Rio, São Paulo e São Luiz. O filme é a segunda produção audiovisual inspirada na megaoperação da Polícia Federal. O Netflix vai produzir uma série baseada na Lava Jato dirigida pelo diretor brasileiro José Padilha e que deve ser lançada em 2017.

“Polícia Federal – A lei é para todos” será lançado pela Downtown e Paris, as duas distribuidoras responsáveis por grandes sucessos de bilheteria do cinema nacional nos últimos anos.