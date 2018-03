‘Ele gosta de vida boa, de cachacinha’…confira trechos marcantes do Dossiê Odebrecht Entre os quase mil depoimentos que fazem parte do histórico acordo firmado pela empreiteira com a Lava Jato há relatos reveladores, mas também curiosos e pitorescos por situações envolvendo personagens citados no maior escândalo de corrupçao do País, como o ex-presidente Lula