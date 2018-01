Eike Batista é preso ao desembarcar no Galeão

Alvo de uma ordem de prisão preventiva desde o dia 13 de janeiro e na lista dos procurados pela Interpol, o empresário Eike Batista desembarcou nesta manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e foi detido pela Polícia Federal. Ele embarcou na noite deste domingo no voo 973 da American Airlines, no aeroporto JFK, em Nova York. A aeronave tocou o solo brasileiro às 9h54.

O empresário passou pelo Instituto Médico-Legal onde fez exame de corpo de delito e seguiu em um camburão da PF para o presídio Ary Franco, em Água Santa, no Rio. Posteriormente, ele foi para o presídio de Bangu 9.

Eike, que já foi um dos homens mais ricos do País, é um dos nove alvos da Operação Eficiência deflagrada na quinta-feira, 26, que teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal no Rio. A Operação investiga um esquema que teria lavado ao menos US$ 100 milhões em propinas para o grupo político do ex-governador Sérgio Cabral, atualmente preso em Bangu 8.

Como não tem curso superior, diferente de Cabral e outros membros de seu grupo, Eike não tem direito a cela especial e deve ficar em uma cela comum, uma das maiores preocupações do executivo e sua defesa.

Ele é acusado de pagar propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador do Rio em 2011 por meio de sua offshore Golden Rock, no Panamá, para conta bancária do doleiro Renato Chaber no Uruguai. O doleiro fez delação premiada e admitiu que recebeu a quantia em nome de Cabral por meio de ações da Vale, Petrobrás e Ambev.