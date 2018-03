‘Eduardo ficava com muita raiva, socava a mesa’, diz Cláudia sobre reação do marido às denúncias Ré em ação penal da Lava Jato por lavagem de mais de US$ 1 milhão, mulher do ex-presidente da Câmara foi à audiência no gabinete do juiz Moro, mas só respondeu perguntas da sua defesa durante vinte minutos