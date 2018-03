Eduardo Cunha agora quer Mantega e prefeito do Rio como suas testemunhas

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB/RJ) pediu ao juiz federal Sérgio Moro que autorize a inclusão do ex-ministro Guido Mantega (Fazenda) e do prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB) como suas testemunhas de defesa. Os advogados do ex-deputado, preso na Operação Lava Jato, alegaram ‘dificuldade de localização’ de outras duas testemunhas, relacionadas inicialmente, Pedro Augusto Cortes Xavier, ex-gerente da Petrobrás, e o ex-deputado e também ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha (PT).

Eduardo Cunha é réu em ação penal por suposto recebimento de propinas na compra pela Petrobrás do Bloco de Benin, na África, em 2011, e de manter contas secretas na Suíça. Ele já havia arrolado o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula como suas testemunhas.

Nesta sexta-feira, 11, Temer informou o juiz Moro que vai depor por escrito. Lula deverá ser ouvido por videoconferência no dia 30, na Justiça Federal em São Bernardo do Campo.

No pedido a Moro, a defesa de Eduardo Cunha alega que Guido Mantega era presidente do Conselho de Administração da estatal petrolífera quando foi adquirido o campo de Benin ‘bem como na época em que a estatal alienou parte do bloco à Shell’.

Os advogados argumentam a Moro que Eduardo Paes, por sua vez, ‘poderá esclarecer que estava com o acusado no dia indicado pelo Ministério Público Federal como sendo o de suposta reunião na Petrobrás’.

O juiz da Lava Jato vai decidir se permite ou não a troca de testemunhas pleiteada pelos advogados de Eduardo Cunha.